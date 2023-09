A realeza de Hollywood participa do evento de caridade de Kevin Costner na Califórnia

As celebridades da lista A compareceram ao evento “One805 Live” na propriedade de Kevin’s Oceanside em Santa Bárbara na sexta-feira para homenagear policiais e bombeiros locais por seus serviços, especialmente durante a horrível tempestade de janeiro que causou evacuações em Montecito.

Todos estavam de bom humor enquanto Kevin e Oprah faziam discursos sobre os socorristas que orgulhosamente estavam ao lado deles no palco.

Harry e Meghan também subiram ao palco ao serem apresentados como convidados especiais. A certa altura, Harry deu um prêmio honorário a Kevin antes que o ator vencedor do Oscar fizesse seu discurso.

O Maroon 5 encerrou as coisas com seu desempenho de alta energia na frente de uma multidão lotada.

Outros convidados notáveis ​​​​para a arrecadação de fundos de US$ 12.000 por mesa incluídos Kat Perry os pais.

TMZ contou a história, Kevin ganhou muito esta semana depois que sua ex-esposa, Christine Baumgartner, concordou em resolver o divórcio. Ela está recebendo US$ 63 mil por mês em pensão alimentícia, mas teria recebido US$ 12 mil a mais do que recebeu se tivesse feito um acordo desde o início.