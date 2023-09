A Red Bull supostamente ordenou que Helmut Marko não falasse sobre Checo Perez

Helmut Marco causou bastante rebuliço recentemente com suas declarações sobre a mentalidade dos motoristas sul-americanos ao se referir ao Checo Pérez.

Ele não apenas errou ao chamá-lo de sul-americano, já que Perez é mexicano, mas também foi criticado por usar essas palavras para criticar. Red Bull desempenho do motorista.

Após a polêmica, a mídia estava ansiosa para ver o conselheiro da Red Bull reaparecer em Suzuka depois de não ter dito nada sobre o assunto em Cingapura, mas, surpreendentemente, Marko permaneceu em silêncio.

Na verdade, Diego Mejia, da Fox Sports, relata que a Red Bull encomendou Helmut Marco não falar sobre o assunto.

Mejia disse: “Chamou-me a atenção que hoje soubemos que alguns dos meios de comunicação que costumam falar com o Dr. Marko aqui no circuito são avisados ​​de que ele não vai falar com eles. “

Sem dúvida as declarações de Marko sobre o desempenho de Checo não foram bem recebidas pela Red Bull, e parece que como resultado ele foi aconselhado a não falar, embora o tempo dirá se isso continuará durante o fim de semana.

Em Singapura ele não falou sobre a polêmica e agora parece que vai continuar no Japão.

A posição de vice-campeão está ao seu alcance

É claro que Checo teve um ano muito complicado devido aos ataques da sua própria equipa. O mexicano tentará agora vencer algumas das corridas restantes e também manter a posição de vice-campeão, o que seria um grande feito dado o que está acontecendo na Red Bull no momento.