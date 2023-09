A resposta esperta de Aaron Rodgers a Keith Olbermann zombando de sua lesão no tendão de Aquiles: ‘BUM!’

Adepois de comentarista político de esquerda Keith Olbermann começou a culpar Aaron Rodgers‘Lesão nesta postura de não vacinado, o mundo esperava uma resposta do quarterback. Normalmente, ele não gosta de prestar muita atenção a nenhum desses ataques, mas ele estava no caminho certo. Pat McAfee show e ele sabia que uma resposta seria garantida. Não foi uma resposta longa ou elaborada, tudo Aaron Rodgers precisava era de uma frase para enterrar em Keith. Que, aliás, continuou atacando Aaron pela abordagem alternativa que ele parece estar adotando na recuperação de lesões. Estes ataques só continuarão a ocorrer porque a decisão de Aaron Rodgers irritou o sistema quando a pandemia estava no auge.

De muitas maneiras, os democratas de esquerda viram a sua decisão de não serem vacinados como uma forma de atacar a sua ideologia. No entanto, Rodgers Sempre foi claro que ele não se vacinou devido a alergia a alguns ingredientes. Além disso, ele nunca disse às pessoas para não se vacinarem, pois sempre respeitou o direito de escolha. Mas as pessoas gostam Keith Olbermann sempre virá depois Aaron Rodgers para isso, pode nunca parar. Dado o seu alcance e popularidade, qualquer ataque sempre ganhará manchetes e cliques para quem o ataca. Ele entende isso perfeitamente e não se importa nem um pouco.

Pat McAfee provoca Aaron Rodgers sobre Keith Olbermann

Durante o Pat McAfee entrevista, o apresentador de TV perguntou a Aaron Rodgers sobre pessoas que o criticam por não ser vacinado. Rodgers apenas riu e brincou severamente com Keith: “Pegue seu quinto reforço, Keith.” Rodgers também ligou Greg Kelly um vagabundo depois que ele disse que tomar ayahuasca foi o motivo pelo qual ele se machucou. Para ser justo, Aaron Rodgers disse essas coisas com um sorriso no rosto, está claro que ele realmente não dá atenção a nenhuma dessas pessoas. Ele está sendo atacado tanto pela esquerda quanto pela direita após se machucar, um verdadeiro desajustado Rodgers é.