A revelação alegre de Kim e Khlo Kardashian é inacreditável!

Tele Kardashian irmãs lançaram uma bomba que é mais chocante do que as escapadelas sexuais de um certo ex em Itália. Num mundo onde o Kardashians são conhecidos por seu estilo de vida luxuoso e gostos extravagantes, Kim e Khlo revelaram um segredinho – eles nunca tomaram uma cerveja normal!

Durante um momento sincero em seu reality show, as glamorosas irmãs, adornadas com seu brilho e glamour habituais, confessaram nunca ter provado a bebida do homem comum. “Uma cerveja normal? Nunca!” exclamou Kimcom Khlo balançando a cabeça em concordância. Quero dizer, quem precisa de um Budweiser quando voce tem Dom Prignon na discagem rápida?

É quase cômico, queridos, imaginar o fabuloso Kardashian irmãs bebendo uma cerveja simples e velha. Eu posso apenas imaginar Kimcom as unhas perfeitamente cuidadas, lutando para abrir uma lata de cerveja, e Khlo, com sua maquiagem impecável, torcendo o nariz só de sentir o cheiro. É um espetáculo para ser visto, eu te digo!

A reação hilária da internet à relutância de Kardashian em beber cerveja

Claro, o Twitterverse não poderia deixar passar essa revelação sem algumas risadas e memes. A internet foi inundada de reações hilárias, com fãs imaginando o primeiro encontro das irmãs tomando uma cerveja. “Será um Botão de luz ou um Luz Coors?”, ponderaram.

Amamos os Kardashians, mas estamos perdendo uma cerveja gelada em um dia quente de verão? Isso é como perder um Chanel venda de amostra! Claro, a cerveja pode não ser tão glamorosa quanto um copo de espumante, mas tem seu charme. Talvez seja a hora das irmãs trocarem suas taças de champanhe por canecas de cerveja – só por um dia!