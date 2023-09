A revelação real de Meghan Markle: um diário, uma ameaça velada e os relacionamentos básicos da realeza

euvamos conversar sobre Meghan Markle e ela “ameaça velada“para a realeza! Poucos dias antes do final Rainha passagem, Meghan decidi que era o momento perfeito para derramar um pouco de chá para A revista Corte. Agora, eu não sei sobre você, mas acho um pouco suspeito que ela tenha escolhido lançar essa bomba tão perto de uma ocasião tão sombria. Mas, novamente, de Meghan nunca fui de fugir dos holofotes, mesmo nos momentos mais inapropriados.

Nesta entrevista, Meghan deixou bem claro que ela não está vinculada a nenhum incômodo NDAs quando se trata de seu tempo como realeza. Ah, não, ela pode derramar todo o chá real que quiser! Ela até mencionou ter encontrado seu diário em seu Casa de campo Frogmore dias durante o Celebrações do Jubileu de Platina da Rainha. Quero dizer, realmente, Meghandeixando seu diário para trás em Windsor? É como esquecer a coroa a caminho de um baile real!

Meghan Markle está ameaçando a Família Real com revelações escandalosas?

Mas é MeghanOs comentários de Mike sobre perdão e “fazer a escolha de não falar” realmente chamaram minha atenção. Querido, o que você está tentando insinuar? Você está sugerindo que tem alguns segredos explosivos trancados naquele seu diário? Há um livro de memórias revelador em andamento? O suspense está me matando!

E por falar em suspense, Príncipe Harry está pronto para fazer uma viagem rápida até o Reino Unido para o Prêmios WellChild e depois partir para Alemanha para o Jogos Invictus. Parece que ele passará menos tempo em sua terra natal do que o necessário para preparar uma xícara de cerveja adequada. chá inglês. Apesar de estar no mesmo país que o querido pai e irmão William, atormentar não tem “nenhuma intenção” de visitá-los.

Assim, à medida que nos aproximamos do primeiro aniversário do falecido Rainha passando, parece que a fenda real ainda está tão ampla como sempre. Será que esses membros da realeza algum dia se beijarão e farão as pazes? Bem como Meghan ela mesma disse: “Eu posso dizer qualquer coisa“.