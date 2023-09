A segunda fase do Desenrola Brasil já COMEÇOU; veja como participar

Em um curto período de apenas dez semanas, o programa Desenrola Brasil já demonstrou um impacto notável nas renegociações de dívidas, registrando um impressionante montante de R$ 14,3 bilhões.

É importante destacar que esse valor refere-se especificamente à faixa 2 do programa, na qual os débitos bancários são abordados diretamente com as instituições financeiras, sem a concessão de condições especiais.

Durante o período que compreende de 17 de julho a 22 de setembro, foi observado que um total de 2,03 milhões de dívidas foram renegociadas por meio do Desenrola Brasil.

Isso representou um alívio financeiro significativo para 1,6 milhão de clientes de diversas instituições financeiras, que agora têm a chance de colocar suas finanças de volta nos trilhos.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, ao comentar sobre esse marco impressionante, enfatizou a importância dessas iniciativas para os brasileiros, afirmando que:

“O programa Desenrola é um instrumento bastante relevante de renegociação de dívidas, atendendo ao momento delicado das finanças das famílias brasileiras, ao procurar reduzir dívidas da maior quantidade possível de pessoas”.

Esses números impressionantes revelam a importância e o impacto positivo do Desenrola Brasil, demonstrando que é possível enfrentar desafios financeiros de maneira eficaz quando a colaboração entre instituições financeiras e cidadãos é fortalecida.

O programa continua a ser um farol de esperança para aqueles que buscam recuperar sua estabilidade financeira.

Informações importantes sobre o programa de renegociação de dívidas do governo



Antes de tudo, vale observar que, o programa Desenrola Brasil teve um impacto extremamente positivo na economia em geral. Isso porque foi possível eliminar cerca de R$ 5 milhões em dívidas, principalmente aquelas que eram inferiores a R$ 100.

A Febraban anunciou esse notável sucesso, revelando que 709 credores estão ansiosos para participar de leilões de descontos.

O grande diferencial desse programa reside na capacidade de oferecer descontos significativos aos devedores. Além disso, aqueles que oferecem os maiores abatimentos serão recompensados com recursos provenientes do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Esse fundo, com um orçamento de R$ 8 bilhões provenientes da União, atua como um seguro contra possíveis inadimplências após a renegociação, incentivando as empresas a oferecerem descontos ainda mais atrativos.

No contexto do Desenrola Brasil, o governo reavaliou as condições, ampliando o limite das dívidas passíveis de negociação, de até R$ 5 mil para agora até R$ 20 mil.

Isso proporciona uma oportunidade mais ampla para as pessoas quitarem suas dívidas e recomeçarem sua saúde financeira.

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, em julho, o número de brasileiros inadimplentes permaneceu em torno de 71,41 milhões, com uma pequena variação em relação aos 71,45 milhões de junho.

É interessante notar que a média das dívidas por pessoa aumentou ligeiramente de R$ 4.846,15 para R$ 4.923,97 no mesmo período.

Além disso, o valor médio de cada dívida ficou em R$ 1.317,60, refletindo um panorama financeiro que requer atenção e medidas como o Desenrola Brasil para ajudar os cidadãos a superar suas dificuldades financeiras.

Como conseguir renegociar pelo Desenrola Brasil nessa nova fase?

Os interessados que desejam realizar a renegociação pelo Desenrola Brasil devem seguir um processo simples de inscrição no portal gov.br.

É importante destacar que, sem esse cadastro, não será possível acessar o sistema para dar início ao processo de renegociação de dívidas. Para facilitar, apresentamos um guia passo a passo:

Acesse o portal oficial do governo em www.gov.br; Selecione a opção “Entrar com gov.br” para iniciar o processo de login e acesso às funcionalidades necessárias; Digite seu CPF na caixa de texto e clique em “Continuar”. Nesta etapa, você terá a oportunidade de criar uma nova conta caso ainda não possua uma ou de realizar alterações na conta existente, se necessário; Por fim, complete o formulário com seus dados pessoais.

Vale ressaltar ainda que, para alcançar o nível “Prata” necessário para prosseguir com a renegociação pelo Desenrola Brasil, há três maneiras de fazer isso:

Validar sua identidade facialmente usando o aplicativo GOV.BR para verificar a correspondência da sua foto com a Carteira de Habilitação (CNH);

Confirmar seus dados pessoais por meio do internet banking de um banco credenciado. As instituições financeiras autorizadas compreendem por exemplo: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil; ;

Verificar seus dados usando um usuário e senha no Sistema de Gestão de Acesso (SIGEPE), caso seja um servidor público federal.

O nível “Ouro” é obtido através de:

Validação facial pelo aplicativo GOV.BR para verificar a correspondência da sua foto com as bases da Justiça Eleitoral;

Confirmação dos seus dados com um Certificado Digital compatível com o ICP-Brasil.

Enfim, seguindo esses passos, você estará pronto para acessar o sistema e iniciar o processo de renegociação de suas dívidas pelo Desenrola Brasil. Certifique-se de seguir cada etapa cuidadosamente para garantir um processo tranquilo e bem-sucedido.