A temporada de 2023 de Mike Trout termina na lista de lesionados, levantando preocupações sobre o futuro

Tele Temporada 2023 teve um final decepcionante para os fãs do Los Angeles Angels depois de perder seus dois rebatedores superstar devido a lesão.

Primeiro, Shohei Ohtani deixou a temporada mais cedo para fazer uma cirurgia e provavelmente nunca mais retornará ao time, e para piorar a lesão, os problemas recorrentes de lesões do astro externo Mike Trout o forçaram a entrar no time. Lista de feridos de 60 diasencerrando efetivamente sua temporada (faltam apenas sete jogos) e levantando preocupações sobre seu futuro.

Anjos gerente Phil Nevin anunciou a mudança Domingo, reconhecendo que os contratempos e o desconforto contínuo de Trout não deixaram espaço para uma tentativa de retorno no final da temporada.

Mais um ano marcado por lesões para Trout

O rebatedor, que sofreu uma fratura do hamato esquerdo durante um jogo contra os Padres em 3 de julhoretornou brevemente em 22 de agosto. No entanto, seu retorno durou pouco, pois ele continuou a sentir dores enquanto jogava. Como resultado, ele foi novamente colocado na lista de feridos.

O lesão óssea hamato em seu pulso, embora aparentemente menor, tem implicações significativas para um poder do batedor e força de balanço. Embora Trout tenha sido submetido a uma cirurgia e tenha retornado relativamente rápido, pode levar vários meses para recuperar toda a força e poder.

Truta, uma três vezes AL MVP e um 11 vezes All-Startinha grandes esperanças para o Temporada 2023 mas foi limitado a apenas 82 jogos.

Apesar de suas aparições limitadas, Truta mostrou suas habilidades, rebatendo 0,263 com 18 home runs, 14 duplas, um triplo, duas bases roubadase 44 RBIs. Sua capacidade de chegar à base permaneceu excepcional, com uma porcentagem na base de 0,367significativamente acima da média da liga.

O de 32 anos problemas com lesões nas últimas três temporadas têm sido uma fonte de frustração tanto para ele quanto para a organização dos Angels.

Em 2021 ele só jogou em 36 jogos toda a temporada devido a um músculo da panturrilha rasgadoe em 2022 ele perdeu mais de um mês de ação com um tensão nas costas que limitou sua participação a 119 jogos na temporada.

Se voltarmos mais para trás, o rebatedor só jogou 140 jogos desde 2018.

Retorno de Trout adiado para 2024

À medida que a temporada de 2023 termina com uma nota amarga para Truta e a Anjosdúvidas permanecem sobre seu capacidade de desempenho futuro e se ele conseguirá manter seu status de um dos maiores jogadores do esporte.

Mesmo que a mudança do Lesão de 10 dias lista para o Lista de lesões de 60 dias não precisava devido ao seu problema no pulso e muito mais com a equipe usando seu lugar no Lista de 40 homens ativar destro Carson Fulmercujo contrato foi selecionado entre Lago Salgado Triplo A sobre Domingocomeça a haver dúvidas sobre a capacidade geral do jogador de atuar nos altos padrões aos quais os fãs estavam acostumados.

Trutaque está sob US$ 426,5 milhões de dólares Contrato de 12 anos com o Anjoscontinua comprometido com a equipe, apesar das especulações de uma possível mudança fora da temporada.