A tentativa de Shohei Ohtani de atingir o recorde de RH de Aaron Judge pode estar em perigo devido a uma lesão

THá duas semanas, recebemos a terrível notícia de que Shohei Ohtani não lançará até o final da temporada da MLB. Anjos de Los Angeles‘ A liderança percebeu que não pode arriscá-lo em meio à ruptura parcial recentemente diagnosticada no ligamento colateral lunar do cotovelo direito. Apesar disso, Ohtani continuou balançando o bastão e ainda lidera uma corrida emocionante para ver quem consegue mais home runs até o final da temporada. Seus oponentes são Matt Olson (44), Pete Alonso (41) e Kyle Schwarber (40). Ohtani está determinado a continuar batendo na bola enquanto seu corpo permitir. Mas agente Nez Balelo tem más notícias para todos os fãs de Angels e Shohei Ohtani.

Shohei Ohtani precisará passar por cirurgia

De acordo com É isso, Shohei Ohtani precisará passar por algum tipo de procedimento para consertar o cotovelo e não lançará até o início da temporada de 2024. Falando com ESPNfoi o que Balelo disse sobre o procedimento iminente de Shohei: “Shohei vai ficar bem. Ele vai lançar o resto do ano? Não. Já sabemos disso. Ele vai entrar no ano que vem? Não sabemos ainda. Então apenas tenha paciência comigo sobre isso. Mas eu sei disso – não importa com que cronograma estamos lidando e quando terminarmos isso, Shohei estará na escalação de alguém no próximo ano, DHing quando o sinal tocar. Nós sabemos disso. Nós’ não vamos forçar isso. Ele estará pronto para ir.

Como esta temporada foi mais um fracasso para os Angels, há uma grande chance Shohei Ohtani pode deixar a franquia assim que se tornar um agente livre. Tenha em mente que no início da temporada, os Angels decidiram não negociar Ohtani porque eles ainda tinham esperanças de chegar aos Playoffs. Como isso não funcionou, o contrato do astro bidirecional está prestes a expirar e ele terá inúmeras ofertas em cima da mesa. No que diz respeito ao recorde, Ohtani não desistirá de sua perseguição, mas seu corpo precisa responder adequadamente se ele quiser continuar rebatendo home runs até chegar aos 62 Arão Juiz consegui na temporada passada. Ele consegue fazer isso mesmo com o cotovelo machucado?