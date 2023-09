A transformação física de Alex Rodriguez graças ao plano de fitness de sua namorada

Alex Rodríguez foi um dos mais conhecidos beisebol jogadores ao longo de sua incrível carreira tanto com o New York Yankees e Seattle Marinersno entanto, ele nunca foi conhecido por uma forma física incrível.

Assim, foi uma história e tanto quando descobriu-se que Rodriguez perdeu incríveis 32 quilos devido à ajuda de sua namorada, Jac Cordeiro.

Cordeiro colocou A-Rod em um plano de condicionamento físico personalizado que contribuiu para sua dramática perda de peso e transformação física.

Em entrevista à Us Weekly, A-Rod detalhou como o programa o ajudou a transformar seu corpo.

“Olha, ela tem sido incrível para mim e para Cynthia,” Rodríguez explicado ao US Weekly.

“Jac é a única pessoa que pode se tornar co-pais e nos tornar melhores. Cynthia ficou em uma forma incrível após o programa JacFit.

“Perdi 32 quilos seguindo o programa dela.”

Cordeiro está acostumado a ajudar as pessoas

Rodriguez obviamente vai falar positivamente sobre sua nova namorada, porém a elogiou pelo cuidado que ela dedica a cada programa de treinamento, bem como pela forma como sua experiência anterior como enfermeira a ajudou.

“O que adoro no que ela fez no JacFit e na quantidade de pessoas que ela influencia é a reação que vejo das pessoas a ela. É realmente alucinante”, concluiu.

“Eu vejo o que ela fez na minha vida, com a minha saúde. Ela vem de uma posição muito proativa e ajuda você a ficar em ótima forma, para que você não precise ficar doente e evitar qualquer tipo de problema de saúde.

“Ela está acostumada a cuidar de pessoas doentes.”