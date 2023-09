A troca selvagem de Amon-Ra St. Brown com um torcedor do Packers após marcar um touchdown decisivo

As comemorações de Amon-Ra St. Brown foram demais para os fãs do Packer depois que seu time foi derrotado pelos Leões na noite de quinta-feira. O time de Detroit conseguiu uma vitória fora de casa e podemos afirmar com segurança eles gostaram da vitória em grande estilo.

Amon-Ra St. Brown enfurece os fãs da casa

Amon-Ra St. Brown’s conseguiu enfurecer muitos apoiadores do Packers depois marcando um touchdown com uma recepção espetacular de Jared Goff. O jogador não conseguiu conter a alegria e comemorado descontroladamente diante dos milhares de torcedores presentes.

Brown se meteu em uma situação difícil depois pulando na multidão onde alguns dos poucos fãs de Detroid presentes estavam sentados. Escusado será dizer que os torcedores da casa não viram o lado engraçado e um cara ficou tão bravo que ele derramou cerveja na cabeça de Brown.

Troca tensa com fã



Assim que o jogo terminou e a vitória dos Leões foi confirmada, Brown decidiu esfregar mais sal em suas feridas e dar uma volta vitoriosa no campo. Como era de se esperar, o jogador recebeu muitos abusos dos torcedores da casa, mas não deu a mínima.

A certa altura, um apoiador deu ao jogador o dedo médio bem na cara dele. A reação de Brown foi impagável: ele parou, olhou para o homem por alguns segundos e soprou-lhe um beijo. O momento foi capturado em vídeo e os usuários do X (antigo Twitter) não se cansam.