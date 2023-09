A vencedora do Oscar, Michelle Yeoh, poderá em breve adicionar outra função ao seu currículo: membro do comitê olímpico

Óvencedor de cicatrizes Michelle Yeoh foi proposto na sexta-feira para ser um membro do Comitê Olímpico Internacional.

Sim, quem ganhou um prêmio acadêmico O prêmio de melhor atriz deste ano por sua atuação em “Everything Everywhere All at Once” estava entre os oito potenciais novos membros que provavelmente serão aprovados por seus futuros colegas em uma reunião no próximo mês em Mumbai, na Índia.

O COI tem atualmente 99 membros convidados, incluindo uma seleção de membros da realeza, dirigentes esportivos, ex-atletas e líderes da política e da indústria. Seu principal papel no movimento olímpico é a confirmação dos anfitriões do Jogos de verão e jogos de inverno que foram pré-selecionados pela administração e conselho executivo do COI.

Yeoh também tem ligações com as Nações Unidas, representando duas vezes o seu país natal, a Malásia, na Assembleia Geral e como embaixadora da boa vontade para o programa de desenvolvimento da ONU.

Seu marido, Jean Todt, ex-chefe da equipe Ferrari nas corridas de Fórmula 1

Sua ligação mais forte com o esporte vem de seu marido, Jean Todt, ex-chefe da equipe Ferrari nas corridas de Fórmula 1 e ex-presidente do órgão regulador do automobilismo conhecido pela sigla francesa FIA.

Também propostas para adesão na sexta-feira foram as medalhistas olímpicas Cecilia Tait, uma ex-legisladora do Peru que ganhou a prata no vôlei, e Yael Arad, uma empresária israelense e comentarista esportiva que ganhou a prata no judô.

Arad foi a primeira medalhista olímpica de Israel ao terminar em segundo lugar nos Jogos de Barcelona de 1992.

Dois dirigentes esportivos propuseram, Balzs Frjes da Hungria e Michael Mronz da Alemanha estiveram envolvidos na preparação de candidaturas para sediar as Olimpíadas. Frjes é um alto executivo esportivo de longa data no governo do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbn.

Dois presidentes recentemente eleitos de órgãos dirigentes dos esportes olímpicos também deverão se tornar membros do COI: Petra Srling da Suécia, do tênis de mesa, e Kim Jae-youl, da Coreia do Sul, da União Internacional de Patinação. Também foi proposto o líder olímpico da Tunísia Mehrez Boussayene.

Entre os associados que recebem isenção para permanecer além do limite de idade de 70 anos está Gerardo Werthein da Argentina, um aliado próximo do presidente do COI Thomas Bach. Werthein, atualmente um dos 15 membros do conselho executivo presidido por Bach, poderá manter sua condição de membro do COI até 2029, aos 74 anos.