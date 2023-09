A vibração descontraída de festa de Jimmy Buffett criou a adoração de ‘Parrotheads’ e sucesso além da música

Jimmy Buffett preguiçosos célebres antes da palavra existir, embora ele próprio dificilmente fosse um deles.

“Wastin’ away Again in Margaritaville”, era o refrão de sua música mais famosa, que se tornou um canto internacional. Mas Buffett era na verdade um empresário astuto, ambicioso e agressivo.

Uma declaração postada no site oficial de Buffett e nas páginas de mídia social anunciou seu falecimento na sexta-feira aos 76 anos. A declaração não disse onde Buffett morreu nem deu uma causa. Ele remarcou shows em maio e reconheceu que havia sido hospitalizado por uma doença não especificada.

Buffett construiu um império baseado em grande parte no pop com sabor caribenho que celebrava Florida Keys, o sol e a vida noturna. Seu nome se tornou sinônimo de uma vibração descontraída de festa subtropical, e seus fãs eram conhecidos como Parrotheads.

Mas por trás do exterior descontraído, Buffett era um viciado em trabalho admitido. Ele se expandiu para romances, boates e muitos outros empreendimentos. Ao mesmo tempo, sua renda anual estimada era de mais de US$ 40 milhões, e suas fontes de receita iam muito além do modelo de negócios típico de um músico, de vendas de álbuns, ingressos para shows e camisetas de souvenirs.

Ele pousou em Nº 13 na lista das celebridades mais ricas da América da Forbes em 2016 com um patrimônio líquido de US$ 550 milhões.

O título da música mais popular de Buffett apareceu em restaurantes, roupas, bebidas e cassinos. Ele se envolveu com produtos como Landshark Lager, redes de restaurantes Margaritaville e Cheeseburger in Paradise, sapatos de barco, salsa, hummus, tortilhas, molhos, tequila e liquidificadores. O café Margaritaville, em Las Vegas, era considerado o restaurante de maior bilheteria do país.

Buffett foi presidente do Margaritaville Participações com sede em Palm Beach, Flórida. Ele tinha um restaurante e um cassino em Las Vegas, um cassino no Mississippi e um hotel em Pensacola Beach, Flórida, mas o escopo exato de seu império era um segredo. Margaritaville Holdings LLC não revelou suas finanças e geralmente recusou pedidos de entrevista.

Junto com músicas de sucesso, Buffett escreveu romances best-sellers. Em 2008 ele foi classificado pela Vanity Fair como Nº 97 na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, e sua base de fãs era ampla e leal. Mesmo quando ele tinha 60 anos, seus ingressos para shows chegavam a custar mais de US$ 100.

“Não vou me desculpar por ser um bom empresário”, disse Buffett ao The Washington Post em 1998. “Muitas pessoas na música arruinaram suas vidas porque não o foram. Sou apenas um guitarrista mais ou menos. Comecei a dirigir a banda anos atrás porque ninguém mais conseguia, e acabei me tornando bom nessas coisas. Nunca houve nenhum grande plano para isso. Estou inventando enquanto vá em frente… Apenas tentando fazer funcionar o sistema enquanto mantenho minha alma anárquica dos anos 60.”

Buffett poderia ser mais intenso do que sugeriam suas músicas e sua personalidade no palco. Ele se machucou em 2011, quando caiu de cara no palco enquanto se apresentava na Austrália e bateu a cabeça, deixando-o inconsciente. Ele recebeu alta do hospital no dia seguinte.

Ávido fã de basquete do Miami Heat, Buffett causou atrito em um jogo de 2001 quando ele xingou o árbitro Joe Forte de sua cadeira na quadra. Forte o expulsou. O Heat transferiu Buffett e seu filho para outra seção.

Quando o então técnico do Heat, Pat Riley, perguntou a Forte se ele conhecia o homem que havia expulsado, Forte não reconheceu o nome. Ele perguntou se Forte já havia sido um Parrothead. “Ele pensou que eu o estava insultando. Ele queria me dar uma avaliação técnica”, disse Riley.

Buffett nasceu no dia de Natal de 1946, em Pascagoula, Mississippi. Certa vez, ele disse que chegou a Keys dirigindo um Packard 1946 por volta de 1970. Ele encontrou seu nicho musical durante aquela década com músicas de festa alegres e influenciadas pela ilha. O tom foi dado com uma canção popular em 1973, “Por que não ficamos bêbados?”.

Ele se tornou uma estrela pop em 1977, quando “Margaritaville” quebrou o Top 10. A música forneceu trilha sonora para incontáveis ​​happy hours nas décadas seguintes.

Coleção de Buffett de 1992 intitulada “Barcos, Praias, Bares e Baladas” tornou-se um dos box sets mais vendidos de todos os tempos e suas turnês anuais de verão com sua Coral Reefer Band tornaram-se grandes eventos, atraindo milhares de Parrotheads que se vestiam com camisas havaianas, colares, chapéus engraçados e outros acessórios de festa suaves. Alguns seguiriam o passeio de Buffet de cidade em cidade.

“Éramos a rede social antes de existir uma rede social na Internet”, disse Buffett ao Dallas Morning News em 2012. “Eles tinham algo em comum; era o elo comum.”

O sucesso nos negócios logo eclipsou as vendas recordes. De acordo com o site de Buffett, o primeiro Margaritaville foi inaugurado em Key West, Flórida, em 1987. A rede cresceu para 16 lojas e a Harrah’s Entertainment, Inc., se uniu a Buffett para desenvolver o Margaritaville Casino & Resort de US$ 700 milhões em Biloxi, Mississippi, perto onde ele foi criado.

Independentemente das suas conquistas comerciais, o legado de Buffett será, nas suas palavras, “ajudar as pessoas a esquecerem os seus problemas por algumas horas”.

O cantor disse ao Baltimore Sun em 1999 que sua visão otimista da vida trouxe aos fãs o humor e o escapismo de seu trabalho. E tudo bem, porque já havia material sério suficiente no mundo.

“Eu era a vida da festa”, disse Buffett.