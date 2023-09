A vice-presidente Kamala Harris está pronta para assumir o cargo de Joe Biden como presidente, se necessário

Ónos últimos quatro anos, Presidente Joe Biden proporcionou inúmeros momentos diferentes em que demonstrou não estar 100% capaz de cumprir suas funções presidenciais. Na verdade, tanto a sua saúde mental como física foram questionadas várias vezes até mesmo por muitos dos membros do seu partido. Caso aconteça alguma coisa que impeça o presidente Biden de atuar como presidente, sempre haverá o Opção de vice-presidente. Kamala Harris Recentemente, fomos questionadas sobre esta possibilidade e ela deu uma explicação clara sobre a sua prontidão.

À queima-roupa, AP perguntou Kamala Harris durante uma entrevista se ela estava preparada para substituí-lo se algo acontecesse com Presidente Biden. Kamala foi inicialmente diplomática com sua resposta, mas também deixou escapar algo no final. Ela disse: “Sim. Bem, em primeiro lugar, vamos – estou respondendo à sua hipótese, mas Joe Biden vai ficar bem. Então isso não vai se concretizar. Mas compreendamos também que cada vice-presidente – cada vice-presidente – compreende que, quando prestam juramento, devem ser muito claros sobre a responsabilidade que poderão ter de assumir o cargo de presidente. Eu não sou diferente.”

O presidente Joe Biden chegará às eleições presidenciais?

Atualmente, o Partido republicano está decidido a impedir que o presidente Joe Biden chegue ao próximo eleições em 2024. Não é só que ele é incrivelmente velho, Presidente Joe Biden parece estar mentalmente despreparado para um segundo mandato. Em meio a seus múltiplos escândalos com o filho Hunter e seus muitos erros de gravação, pode-se argumentar que o presidente Joe Biden não está apto para um segundo mandato. Se ele não conseguir, poderemos ver a vice-presidente Kamala Harris concorrendo ao cargo em 2024? Ou que outro candidato do Partido Democrata poderia competir contra o candidato republicano?