A$AP Relli processa A$AP Rocky e seu advogado por supostamente difamá-lo após o tiroteio

A$AP Rocky O advogado do rapper foi longe demais em sua defesa do rapper após o tiroteio em 2021… pelo menos de acordo com a suposta vítima, Rally A$AP que agora está processando Rocky e seu poderoso advogado, Joe Tacopina .

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ, Relli afirma que Tacopina fez campanha na imprensa depois de ser supostamente baleado por A$AP Rocky …. e Relli foi difamado no processo.

Joe Tacopina disse ao TMZ… “Na verdade, isso nada mais é do que um golpe publicitário que vai sair pela culatra. Eu mais do que saúdo este processo, especialmente porque a resolução do caso criminal ainda não aconteceu. sob juramento agora, antes da resolução do processo criminal. Isso exporá a fraude que ele cometeu e, infelizmente para seus advogados, fará com que eles sejam responsáveis ​​pelos honorários advocatícios neste caso. Eles não conhecem os fatos deste caso ou o ações tomadas por seus clientes. Mas ficarei mais do que feliz em educá-los. “