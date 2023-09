A$AP Rocky recebe prêmio Virgil Abloh no Harlem

A$AP Rocky é o sortudo ganhador do Virgílio Abloh Prêmio… um momento de círculo completo, considerando que o falecido estilista foi um dos primeiros a respeitar o estilo do rapper.

TMZ Hip Hop obteve imagens do discurso de aceitação de Rocky durante o 16º Prêmio Anual de Moda e Estilo do HFR, na noite de terça-feira, no famoso Apollo Theatre, no Harlem. Rocky imediatamente voltou os holofotes para Virgil Abloh.