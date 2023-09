Aaron Rodgers detalha avistamento de OVNI em ‘Hard Knocks’

Aaron Rodgers tem visto coisas antes mesmo de se envolver com psicodélicos – o quarterback do New York Jets se aprofundou sobre a vez em que acredita ter visto um OVNI no “Hard Knocks” esta semana… dizendo que se sentia como se estivesse em um filme!!

O quatro vezes MVP abriu a experiência de 2005 no final da temporada da série Max na noite de terça-feira… quando ele estava com seu antigo colega de faculdade, Steve Levyem Nova Jersey, antes do Draft da NFL e ouvi um alarme disparar do lado de fora.

Naturalmente, os caras saíram de casa para investigar… e Rodgers não conseguia acreditar no que via.

“Nas nuvens, ouvimos este som e vimos um objeto tremendamente grande movendo-se no céu”, disse Rodgers. “E foi como uma cena do ‘Dia da Independência’, quando os navios estão entrando na atmosfera e criando uma espécie de fogo tipo explosão no céu.”

“E acabamos de ver esse objeto incrivelmente grande e congelamos, como qualquer um faria, porque o que diabos estava acontecendo? E eventualmente ele desapareceu de vista e ninguém disse uma palavra.”

Pouco depois, o chamador do sinal disse que ouviu o som de caças voando acima deles… como se aeronaves estivessem perseguindo o que quer que acabassem de ver.

“Novamente, ficamos ali parados, incrédulos, por mais alguns minutos”, acrescentou Rodgers. “Ninguém disse uma palavra. Então todos nós nos entreolhamos como: ‘Acabamos de ver o que pensamos que acabamos de ver? O que foi isso?'”

Rodgers – que fez sua pesquisa sobre o assunto após a falta de cobertura da mídia sobre o incidente – aparentemente acredita que era, de fato, um OVNI… porque ouviu um alarme disparar em uma usina nuclear próxima, que rastreia todas as informações que ele reuniu.

“E se você sabe alguma coisa sobre OVNIs, há muitos avistamentos em torno da energia nuclear, em torno de vulcões, em torno de usinas de energia”, disse o vencedor do Super Bowl.