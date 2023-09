Aaron Rodgers fala pela primeira vez desde a lesão de Aquiles: ‘Vou me levantar mais uma vez’

Aaron Rodgers finalmente falou após a ruptura devastadora do tendão de Aquiles que sofreu em “Segunda à noite futebol.”

O Jatos de Nova York quarterback publicou um novo Instagram postagem na noite de quarta-feira, na qual disse estar “profundamente comovido e humilhado” por todas as mensagens de apoio que recebeu desde que caiu nas mãos do Estádio MetLife turf quatro jogadas na eventual vitória de segunda-feira sobre o Notas de búfalo. Serve como Rodgers‘primeiro comentário público desde a lesão, que custará ao quatro vezes MVP da NFL o restante da temporada de 2023.

“Heartbroken” Rodgers seguirá em frente

Rodgers começou agradecendo a todos que o contataram nas últimas 48 horas e disse que tentaria responder a todas as tentativas de contatá-lo.

“Estou completamente com o coração partido e passando por todas as emoções, mas (estou) profundamente tocado e emocionado pelo apoio e amor”, disse Rodgers, pontuando a frase com um emoji de coração partido. “Por favor, mantenha-me em seus pensamentos e orações enquanto começo o processo de cura hoje.”

Rodgers concluiu a postagem expressando seu orgulho por seu Jatos companheiros de equipe por conseguirem a vitória frustrante Búfalo – e também com o que parece ser uma promessa de que ele retornará ao NFL em 2024.

“A noite é mais escura antes do amanhecer”, escreveu o homem de 39 anos. “E vou subir mais uma vez. Estou orgulhoso dos meus jogadores, 1-0.”

Suporte de molho

Jatos zagueiro Gardner de molho foi um dos primeiros a comentar Rodgers‘ post com uma anedota comovente que demonstra como o veterano quarterback conseguiu agradar seus novos companheiros de equipe.

“Eu fiz nosso aperto de mão com o ar hoje” jardineiro escreveu. “Fique bom logo, mano.”

Tudo profissional Gardner e a defesa dos Jets contarão ainda mais com a lesão de Rodgers – e os primeiros indícios são de que a unidade é real. Nova IorqueA defesa forçou Contas quarterback Josh Allen em quatro reviravoltas na noite de segunda-feira, o que ajudou o quarterback reserva Zach Wilson conduzir o jogo para a prorrogação – onde o novato não draftado Xavier Gipson venceu com um retorno de punt de 65 jardas para um touchdown.