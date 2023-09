Aaron Rodgers foi retirado do campo com lesão durante a primeira corrida de jatos da carreira

Bem… isso é uma merda.

Superestrela da NFL Aaron Rodgers sofreu uma aparente lesão durante o primeiro jogo de sua carreira no New York Jets no Monday Night Football… trazendo sua grande estreia a uma parada brusca.

Rodgers estava sendo treinado em diversas ocasiões quando os Jets iniciaram seu primeiro ataque ofensivo no confronto contra o Buffalo Bills… com vários jogadores de defesa indo para o campo de defesa e derrubando-o.

Mas apenas 6 minutos de jogo, # 8 recebeu uma rebatida do ex-escolhido do primeiro turno Leonard Floyd, o que provaria ser um grande golpe … porque embora ele inicialmente tenha conseguido se levantar, ele sentou-se de volta na grama com uma expressão preocupada no rosto.

Aaron Rodgers se machucou e ajudou fora de campo no primeiro ataque dos Jets vs. as contas. pic.twitter.com/vtKHRW566V -ESPN (@espn) 12 de setembro de 2023

@espn

Rodgers foi então auxiliado fora do campo junto com a equipe médica… e mais tarde foi levado em uma carroça como Zach Wilson trazido para o centro.

Treinador de jatos Roberto Saleh disse à equipe de transmissão da ESPN que Rodgers parecia ter machucado o tornozelo… embora a extensão da lesão seja desconhecida neste momento.

Será uma grande chatice para os Jets se Rodgers for forçado a perder tempo… já que a aquisição do campeão do Super Bowl pelo time fez com que toda a liga esperasse uma reviravolta nesta temporada.