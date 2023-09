Aaron Rodgers ‘ganhando’ o salário dos Jets, apesar de uma lesão que o manteve longe do time

Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers fez sua aparição semanal na terça-feira no “The Pat McAfee Show” – agora em ESPN – para revelar que ele não ficará parado na linha lateral durante os jogos por medo de que um jogador possa colidir com ele e agravar a lesão.

Rodgers, 39 anos, está afastado do time desde que sofreu a lesão no tendão de Aquiles no final da temporada, mas o técnico Roberto Saleh espera que ele possa estar de volta ao prédio na próxima semana. O QB, porém, fará questão de assistir aos jogos ao vivo no camarote do proprietário.

“Sinto falta dos caras. É difícil ficar longe deles”, disse Rodgers Pat McAfee. “Espero que consiga chegar lá em algum momento. [into me]. Não sei se vou sair com Amadeirado e Cristóvão [Johnson] na caixa do dono comendo cachorro-quente. Eu não como cachorro-quente.”

Apesar de não poder estar fisicamente com o time, Rodgers continuou a “ganhar” seu salário dos Jets mantendo-se em constante comunicação com os companheiros de equipe, especialmente o quarterback. Zach Wilson.

“Converso com Zach o tempo todo”, disse Rodgers. “Eu amo Zach. Zach é meu cara. Estou torcendo por ele. Conversamos todos os dias. Só quero que ele saia e jogue livre e confiante esta semana. Bill Belichick e a [New England] Patriotas. Os jatos não os derrotam há algum tempo. Então, é um bom momento para encerrar a sequência.”

O técnico dos Jets, Marquand Manuel, elogia Aaron Rodgers

Rodgers também deixou uma marca na equipe ao longo de seu tempo na entressafra e no campo de treinamento que permanece com eles enquanto ele estiver fora, de acordo com o técnico dos Jets. Marquand Manuel.

“Eu não diria que ele não está aqui”, disse Manuel na quinta-feira. “O fato do que ele colocou e despejou em todos – seja uma piada paralela, ou que jogada você poderia ter feito, ou as pequenas coisas que Aaron faz – isso ajudou a todos nós. credo, ainda trabalhamos com isso todos os dias.

“Não posso dizer o suficiente sobre ele, cara, como companheiro de equipe, como homem, e vendo o processo de amadurecimento desde quando joguei com ele e contra ele, ele fez um trabalho fenomenal e 10 vezes mais do que poderíamos ter previsto. . Não só pela durabilidade da nossa equipe, mas pela mentalidade que trazemos e levamos para o campo de treino todos os dias. Não consigo dizer palavras positivas suficientes sobre um homem que aprecio, o que ele fez por nós e o que ele continua fazendo por nós.”

Manuel, 44 anos, foi companheiro de equipe de Rodgers no Green Bay Packers para 2006 NFL temporada e agora é o técnico de segurança dos Jets.