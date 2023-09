Aaron Rodgers lesionado na primeira investida dos Jets: descartado, sai com bota de caminhada

ATUALIZAR : Aaron Rodgers foi excluído do Contas em Jets jogo depois de ser demitido em sua quarta jogada pela franquia de Nova York. O lado bom é que, de acordo com relatos de dentro do estádio MetLife, os raios X foram negativos.

Uma crise parece ter sido evitada, já que rumores iniciais apontavam para uma possível fratura no tornozelo ou mesmo lesão no tendão de Aquiles. O fato de os testes iniciais não terem mostrado nenhuma fratura parece indicar que uma potencial lesão no final da temporada foi evitada.

Jatos de Nova York quarterback Aaron Rodgers fez sua estreia pela equipe em Segunda à noite futebol contra o Notas de búfalomas foi substituído por Zach Wilson algumas jogadas no lance inicial devido a uma aparente lesão na perna.

Rodgers, 39, foi ajudado a chegar ao vestiário depois de ser demitido, cortesia do linebacker do Bills Leonardo Floyd. Ele está atualmente fazendo radiografias do tornozelo, por ESPN.

O Jets QB se levantou após o sack antes de se sentar lentamente. Ele mal conseguia andar quando se dirigia para o vestiário.

Aaron Rodgers estava pronto para a estreia dos sonhos

Treinador principal dos jatos Roberto Saleh ficou visivelmente chocado quando Rodgers sofreu a lesão.

Momentos antes, Rodgers correu até o MetLife Stadium agitando a bandeira americana, com toda a multidão aplaudindo seu novo quarterback.

Wilson, 24, não conseguiu lançar um passe para touchdown. Josh Allen e a empresa liderava por 13-3 no intervalo.

Esta é uma história em desenvolvimento.