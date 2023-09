Aaron Rodgers passou por uma cirurgia bem-sucedida e oferece uma perspectiva otimista: “No caminho da recuperação”

Aaron Rodgers‘ Aquiles rasgado no Sunday Night Football enviou reverberações por todo o NFL. O Jatos de Nova York ficaram em estado de choque, embora tenham conseguido se recuperar e vencer o Notas de búfalo sem seu quarterback estrela.

Na sequência, Rodgers manteve-se fora dos holofotes antes de fazer sua primeira declaração na quarta-feira, dando uma mensagem enigmática no final de sua postagem no Instagram: “A noite é mais escura antes do amanhecer. E eu ressuscitarei mais uma vez.“

Na noite de quinta-feira, Rodgers compartilhou uma foto de uma cama de hospital com a legenda dizendo que cirurgia foi um sucesso e que agora ele poderia começar “no caminho da recuperação“.

Rodgers tem a visão

Uma ruptura de Aquiles pode ser uma lesão devastadora para qualquer jogador, especialmente se esse jogador tiver 39 anos. Muitos se perguntam se Rodgers conseguirá se recuperar desse tipo de lesão. Embora não saibamos essa resposta por um tempo, Rodgers pareceu bastante otimista em ambas as postagens nas redes sociais desde a lesão.

Análise da lesão de Aaron Rodgers… Será que Tom Brady terá um retorno surpreendente?MC

Os Jets têm um futuro muito brilhantecom jovens jogadores ofensivos extremamente talentosos como Salão Breece e Garrett Wilson para acompanhar uma das melhores defesas da liga. Rodgers parece disposto a fazer o que for preciso para fazer um Super Bowl correr com este time na próxima temporada.