Aaron Rodgers pode receber uma oferta de um novo trabalho enquanto ele se recupera da lesão no tendão de Aquiles

AAaron Rodgers sempre foi um cara experiente quando se trata de falar sobre a NFL, ele acumulou conhecimento e experiência ao longo dos anos. Mas não só isso, o quarterback do New York Jets também tem uma presença que é ao mesmo tempo magnética e amigável para os telespectadores. Cada vez que ele aparece em um podcast ou programa esportivo, as pessoas querem ver e ouvir o que ele tem a dizer. Esta é uma habilidade que definitivamente pode ser explorada e o The Athletic fez uma análise através do especialista em mídia Richard Deitsch sobre a possibilidade de Aaron Rodgers conseguir um novo emprego enquanto se recupera da lesão no tendão de Aquiles que acabou de sofrer no final da temporada. Para Deitsch, a escolha óbvia é óbvia.

Se você simplesmente der uma olhada nas muitas aparições que ele fez ao longo dos anos, poderá facilmente dizer qual programa esportivo poderia abordá-lo para conseguir um lugar regular em sua programação. Pat McAfee tende a conseguir exclusividades com Rodgers e continua um bom amigo do quarterback. Deitsch não mencionou especificamente esse programa, mas ele acredita que mais de uma rede certamente o abordará para conseguir um novo trabalho e iniciar sua carreira na mídia antes que as pessoas esperassem. Ele escreve: “Chame isso de palpite: eu ficaria surpreso se uma rede não entrasse em contato com Rodgers logo para ver se ele faria algo único no estande ou no estúdio nesta temporada. “

Aaron Rodgers poderia competir com Tom Brady na mídia também?

Em meio à recente aposentadoria de Tom Brady, ele assinou um novo contrato com a Fox Sports por milhões de dólares que o levará a iniciar um novo capítulo em sua carreira esportiva em novembro de 2024. Ainda é um longo caminho, mas se Rodgers for chamado pela ESPN, isso poderia ser o início de um tipo diferente de rivalidade entre dois dos zagueiros mais influentes da história moderna da NFL. Sabemos que Aaron Rodgers ainda quer se recuperar da lesão, mas não há mal nenhum em iniciar sua carreira na mídia durante este período de recuperação. É realmente algo óbvio para qualquer rede e vantajoso para todos os envolvidos. Certamente Pat McAfee já pensou nisso como uma possibilidade. Certo?