Taqui está supostamente uma possibilidade de que Aaron Rodgers poderia retornar nesta temporada, embora não tenha fornecido um prazo específico para seu retorno.

Vários fatores influenciarão a probabilidade de Rodgers retornar rapidamente. O Jatos de Nova York precisará ter um bom desempenho para tornar seu retorno significativo, e isso também depende se Zach Wilsonseu substituto, entregará.

De acordo com a ESPN, Rodgers pode estar de volta antes do final da campanha, mas ele precisará avaliar a situação geral para determinar se um retorno nesta temporada é viável, mesmo que ainda seja um tiro no escuro, de acordo com fontes internas.

Em uma entrevista recente no The Pat McAfee Show, Rodgers não descartou a possibilidade de retornar para a pós-temporada, mas se absteve de fornecer um cronograma específico.

“Dê-me as dúvidas, dê-me os cronogramas, dê-me todas as coisas que você acha que podem, deveriam ou vão acontecer, porque tudo que preciso é de um por cento a mais de inspiração”, Rodgers disse.

“Isso é tudo que preciso. Então me dê suas dúvidas, me dê seus prognósticos e depois observe o que eu faço.”

O que deveria oferecer consolo para Jatos e Aaron Rodgers apoiantes é a sua evidente determinação em regressar.

A duração de sua ausência no jogo dependerá agora do processo de recuperação, que deve começar em Los Angeles e continuar em Nova Jersey, conforme noticiado pela ESPN.