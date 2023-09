Aaron Rodgers promete retornar da lesão de Aquiles, ‘I Shall Rise Yet Again’

Aaron Rodgers está quebrando o silêncio sobre sua lesão no tendão de Aquiles… dizendo que está “completamente de coração partido” com a lesão – embora tenha acrescentado que não está pronto para se aposentar por causa de tudo… pelo menos, ainda não.

O quarterback acessou sua página do Instagram na quarta-feira para refletir sobre a doença que tem sofreu na vitória dos Jets sobre os Bills na noite de segunda-feira… e ele ficou emocionado.

“Estou completamente com o coração partido e passando por todas as emoções”, disse o homem de 39 anos, “mas profundamente tocado e humilde pelo apoio e amor.

Quanto aos seus planos futuros… Rodgers certamente não parecia um cara que está pronto para chamar isso de carreira – dizendo: “A noite é mais escura antes do amanhecer.

Vários jogadores do Jets comentaram a postagem… com Gardner de molho escrevendo que ele fez o aperto de mão secreto no treino dos Jets “com o ar hoje”.