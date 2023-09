Aaron Rodgers quer fazer um Kobe Bryant: conta a Pat McAfee seu plano de retorno da lesão de Aquiles

Aaron Rodgers levei meia semana para fazer a cirurgia de Aquiles Dr. Neal ElAttracheo mesmo especialista que operou Aquiles de Kobe Bryant quando sofreu a lesão em 2013. Esse mesmo médico também reconstruiu Joelho de Tom Brady em 2008, mas o Kobe Bryant a recuperação deve ser a mais bem-sucedida do currículo deste médico. Isso foi quando Kobe já havia ganhado seus cinco anéis, mas ele ainda estava determinado a retornar à sua melhor forma após aquela lesão que ameaçava sua carreira. Os tendões de Aquiles costumam colocar à prova até os maiores atletas e muitos deles nunca mais são os mesmos. Mas Kobe conseguiu retornar para jogar mais alguns anos antes de se aposentar em 2016. Aaron Rodgers‘O plano é fazer o que Kobe fez, ele confirmou durante uma entrevista na sexta-feira no programa ESPN de Pat McAfee.

Me dê suas dúvidas… então observe o que eu faço” – Aaron Rodgers promete retornar à NFL após lesãoShow de Pat McAfee

Aqui está o que Rodgers disse: “Em primeiro lugar, eu sabia que Kobe tinha machucado o tendão de Aquiles, então investiguei imediatamente. Na mesa, na noite de segunda-feira, pensei em Kob e tinha visto Muse, mas esqueci que ele tinha conseguido cirurgia no dia seguinte. Tenho uma amizade de muitos anos com o Dr. Neal ElAttrache, Neal trabalhou na minha clavícula em 17, então eu já tinha mandado uma mensagem para ele do vestiário e só queria saber com que rapidez poderia fazer isso. Não sabia que Kobe tinha feito isso no dia seguinte, mas não queria perder tempo. Há muitas ideias diferentes sobre a reabilitação geral. Acho que o que gostaria de dizer é: só porque alguém não fez isso de uma determinada maneira, não significa que não seja possível. Definitivamente, tenho algumas probabilidades contra mim com base na idade. Mas eu gosto, empilhe todas as probabilidades contra mim e veja o que acontece.

Será que Aaron Rodgers conseguirá voltar à sua melhor forma?

Tal como disse Aaron Rodgers, este será definitivamente o teste mais importante de toda a sua carreira. Retornar ao seu melhor nível de desempenho aos 40 anos de idade é definitivamente algo que você não vê todos os dias. Logo após a lesão, muitos duvidaram de Aaron, principalmente devido à sua idade, mas isso alimentou sua determinação de retornar ainda mais do que se esperava. Outros casos interessantes da mesma lesão são Kevin Durant, Xavi Hernandez e Klay Thompson. Cada um desses jogadores sofreu a mesma lesão no tendão de Aquiles e demorou muito para se recuperar, mas todos voltaram ao seu melhor nível de desempenho. Esperançosamente, Aaron Rodgers também pode entrar nessa lista.