Aaron Rodgers retornará aos Jets? O técnico Robert Saleh avalia

Aaron Rodgers‘mandato com o Jatos de Nova York para a atual temporada parece ter terminado definitivamente, e as especulações sobre seu futuro com a equipe surgiram durante o treinador principal Roberto Salehrecente conferência de imprensa. Rodgers assinou um contrato modificado com os Jets, estendendo seu compromisso até a temporada de 2025.

No entanto, o espectro iminente do seu 40º aniversário em dezembro e o difícil caminho para a recuperação de uma ruptura no tendão de Aquiles lançam uma sombra de incerteza.

Treinador Salehquando questionado sobre Rodgers‘ futuro, forneceu insights com um tom que equilibrou a contenção profissional e o otimismo. Ele admitiu: “Não segui esse caminho com ele. Ficaria chocado se ele fosse assim.” A resposta de Saleh transmitiu surpresa com a ideia de Rodgers encerrar sua carreira nesses termos e uma crença sutil na resiliência do quarterback.

Saleh, no entanto, reconheceu que Rodgers está lidando com uma infinidade de considerações pessoais, enfatizando: “Ao mesmo tempo, para ele, ele está trabalhando muito sobre as coisas com as quais precisa lidar. Essa será a última coisa que falarei com ele.” Esta afirmação reflete uma distância respeitosa mantida pelo treinador, reconhecendo que o percurso de Rodgers rumo a uma decisão sobre o seu futuro requer tempo e paciência.

Ele está focado nesta temporada

No presente, as principais preocupações de Saleh giram em torno da temporada em curso e dos desafios que ela apresenta. A capacidade dos Jets de continuar vencendo jogos sem a valiosa aquisição fora de temporada é uma questão fundamental que ocupa os pensamentos de Saleh.

Enquanto a equipe busca o sucesso em campo, a questão de Rodgers‘o futuro inevitavelmente fica em segundo plano, esperando por uma resolução que terá impacto não apenas no Jatos mas o cenário da NFL como um todo.