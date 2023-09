Aaron Rodgers sai para a temporada com lesão no tendão de Aquiles

Aaron Rodgers A primeira temporada com os Jets acabou antes mesmo de decolar – o quarterback superstar sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em seu primeiro jogo pelo Nova York, encerrando oficialmente sua campanha de 2023.

A equipe confirmou a notícia devastadora na terça-feira… anunciando que o campeão do Super Bowl de 39 anos ficará afastado dos gramados pelo resto da temporada depois que uma ressonância magnética revelou uma ruptura completa no tendão de Aquiles esquerdo.

Rodgers foi abaixo no quarto ataque ofensivo dos Jets no Monday Night Football contra o Buffalo … quando o linebacker do Bills Leonardo Floyd abordou-o no gramado.