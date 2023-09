Aaron Rodgers sugere aparição não anunciada no ‘Sunday Night Football’ no Jets vs.

J.O quarterback do ets Aaron Rodgers, o QB que infelizmente teve o início de temporada mais anticlimático com o time de Nova York devido a uma lesão no tendão de Aquiles, está agora em recuperação e sugeriu um jogo ‘surpresa’ de Sunday Night Football entre o Kansas City Chiefs vs New Jatos de York.

Aaron Rodgers pode comparecer aos jogos dos Jets em breve

Rodgers está atualmente em reabilitação na Califórnia após sua cirurgia e deve receber autorização médica para poder voar, como ele disse no programa Pat McAfee, ele estará estacionado em Nova York novamente, enquanto isso, deu uma dica importante sobre o próximo jogo do Jet.

O vencedor do Super Bowl disse enigmaticamente: “Você nunca sabe quem verá no jogo”, abrindo a possibilidade de ele estar presente no estádio MetLife: “Eu gostaria de poder andar, então sempre que puder andar, então eu provavelmente estarei de volta [New] Jersey,”.

De acordo com algumas fotos obtidas pelo NY Post, Rodgers foi visto usando muletas enquanto sua perna estava totalmente protegida para uma recuperação adequada a caminho do treino de 4 horas que ele teve que suportar constantemente para ajudar a curar sua perna.

Rodgers tem entrado em contato com o vestiário dos Jets todos os dias e liga para Zach Wilson e Nathaniel Hacket, o coordenador ofensivo do time e outros: “Os caras têm sido ótimos em manter contato comigo”, disse ele. “Sinto falta dos caras, é difícil ficar longe deles.

Ao mesmo tempo, acrescentou: “Temos alguns jogos em casa consecutivos … então espero poder voltar lá em algum momento, mas gostaria de caminhar.”

Durante a entrevista no programa da McAfee, ele foi questionado se ele estaria aberto a ‘play-calls’, ele respondeu: “Eu não acho que posso ficar de fora até que eu possa evitar que caras atropelem – isso pode ser em do meu jeito, não sei o que eles iriam querer.”

Ao mesmo tempo que conclui com franqueza: “Não sei se vou sair com [Jets owners] Amadeirado [Johnson] e Cristóvão [Johnson] na caixa dos proprietários”, disse ele, rindo.

Os jogos do Kansas City Chiefs se tornaram um centro de celebridades e atenção ultimamente graças a uma coleção de situações que vão além do jogo, como a presença de Taylor Swift, que dizem estar namorando o tight end Travis Kelce, o aparecimento de atores como Paul Rudd, Jason Sudeikis e outros.

