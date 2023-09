abertura de nova fase facilita renegociação de dívidas com novos públicos

Conforme a primeira fase do programa Desenrola Brasil entra em sua fase final, novas oportunidades estão se abrindo para os devedores que desejam renegociar suas dívidas com descontos e vantagens.

Lançado no mês de julho, o programa já atendeu a uma impressionante quantidade de mais de 1,9 milhão de contratos até o momento.

Agora, com a próxima fase prevista para iniciar nos últimos dias deste mês de setembro, um novo grupo, além dos já confirmados, terá a chance de se beneficiar do programa.

Esta nova fase do Desenrola Brasil abriu espaço para a categoria de Microempreendedores Individuais (MEIs) e empresas. Com isso, ampliará o alcance das negociações para além das instituições financeiras que foram atendidas na primeira etapa.

Vale pontuar que, durante a primeira etapa, o programa se concentrou principalmente em parcerias com instituições financeiras. Assim, foi oferecido aos devedores descontos atrativos, taxas de juros reduzidas e opções de parcelamento flexíveis.

Agora, serão oferecidas condições ainda mais especiais direcionadas para o novo público alvo que preencha os requisitos de participação. Afinal, a Faixa 1 do programa, esta que começará em breve, é voltada para atender grupos menos favorecidos.

Assim, o governo tem particular interesse em promover condições facilitadas para que as pessoas em vulnerabilidade social possam regularizar as suas pendências.

Enfim, o Desenrola Brasil tem sido uma ferramenta de muita importância para ajudar a população e o setor empresarial a enfrentar a inadimplência, que nos últimos tempos atingiram níveis históricos.

Então, quer saber muito mais sobre a segunda fase desse programa governamental que tem contribuído ativamente para a regularização de restrições ao crédito de milhares de CPFs e CNPJs?



Informações importantes sobre a Faixa 1 do programa

Com a chegada desta nova fase do programa Desenrola Brasil, a renegociação de dívidas se estenderá para incluir novos tipos de débitos. Dentre eles, as relacionadas a empresas fornecedoras de serviços essenciais, como água, energia, internet e outros.

Esta expansão visa beneficiar especificamente os brasileiros com renda de até dois salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil.

O processo envolverá a segmentação das dívidas em lotes pelo Governo Federal, que serão então leiloados para os credores interessados.

Quando as empresas arrematarem esses grupos de dívidas, elas terão acesso ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), que disponibilizará um montante substancial de R$ 8 bilhões como garantia para o pagamento dos débitos.

Com essa estratégia, a operação se torna menos arriscada para as empresas. Isso, por sua vez cria uma expectativa de que elas se sintam mais incentivadas a oferecer descontos cada vez mais vantajosos aos devedores.

À medida que essa nova fase do Desenrola Brasil avança, espera-se um impacto positivo na vida financeira de muitos brasileiros, contribuindo para uma economia mais saudável e dinâmica.

Como será realizada a nova fase do programa Desenrola Brasil?

A próxima fase do programa Desenrola Brasil, que está prestes a entrar em vigor no final deste mês, trará uma série de inovações para facilitar a renegociação de dívidas dos brasileiros.

A partir desse período, os devedores terão a oportunidade de iniciar suas negociações por meio de um portal online, que será disponibilizado pelo Governo Federal.

Neste portal, todas as dívidas serão consolidadas, oferecendo uma visão clara das facilidades de pagamento disponíveis.

Como por exemplo, descontos no valor total da dívida, opções de parcelamento e taxas de juros reduzidas. Isso permitirá que o consumidor escolha a opção que melhor se adequa à sua situação financeira.

Vale ressaltar também que, o programa Desenrola Brasil foi concebido em duas etapas distintas:

A primeira fase, vigente até então, teve como foco a remoção do cadastro negativo de pessoas que possuíam dívidas de até R$ 100 e a negociação de débitos com bancos que estão registrados em nome de brasileiros com renda de até R$ 20 mil;

A segunda fase, cuja negociação é para a Faixa 1, podem participar indivíduos com ganhos não superiores a dois salários mínimos, ou aqueles registrados no Cadastro Único (CadÚnico) e que possuam débitos de até R$ 5 mil.

Em resumo, o Desenrola Brasil busca tornar o processo de renegociação de dívidas mais acessível e eficiente para os cidadãos.

Dessa forma, aliviando o fardo financeiro de muitos brasileiros e contribuindo para a reabilitação de suas finanças pessoais e consequentemente da economia como um todo.