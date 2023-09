ABordin OFERECE CARGOS presenciais e HÍBRIDOS; Se candidate!

A ABordin, empresa do setor contábil que atua em várias atividades, incluindo consultoria, perícias contábeis e imposto de renda para pessoas físicas, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Desse modo, veja quais são os cargos disponíveis no momento:

Analista Administrativo Pessoal JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Administrativo Pessoal – Bilíngue – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Setor Financeiro – PCD – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos -São Paulo – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a ABordin

Dando mais informações sobre a ABordin, vale frisar que, há 40 anos, tem o compromisso de oferecer inteligência contábil para negócios de sucesso. Integrada ao Grupo CorpServices, holding de investidores globais que oferecem soluções corporativas, visa o aprimoramento de processos por meio da expertise de profissionais qualificados e do uso intensivo de ferramentas de tecnologia da informação.

Além disso, possui em sua estrutura uma oferta de serviços que parte do Outsourcing Contábil, nas áreas de Contabilidade, Fiscal, Folha de Pagamento e Gestão Financeira, e se complementam com o atendimento de clientes na área de Consultoria, Perícia e Arbitragem e no Imposto de Renda para Pessoas Físicas. Por fim, durante a sua trajetória, a contabilidade como ativo estratégico de gestão.

Como se inscrever em um dos cargos?

Agora que você já conhece a lista de cargos, é só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do nosso país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos e concursos públicos espalhados pelo Brasil? Acesse agora mesmo o NC e não perca nada!



Você também pode gostar: