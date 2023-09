“Abusador”: torcedores dos Dodgers protestam contra Julio Uras

Fapós a prisão de Júlio César Uras domingo, 3 de setembro, a situação do jovem mexicano como arremessador do Los Angeles Dodgers complicou muito. Após ser libertado sob fiança na madrugada desta segunda-feira, 4 de setembro, a equipe do sul da Califórnia anunciou que o Culiacn, nativo de Sinaloa, foi temporariamente afastado do elenco e não viajou para o início da série contra o Miami Marlins na terça-feira.

Isso não significa que Uras já tenha recebido uma punição dos Dodgers ou Liga Principal de Beisebol. No entanto, pode ser o início de uma longa ausência do ‘Culichi’ nos campos de beisebol das ‘Grandes Ligas’, e alguns até acreditam que pode marcar o fim de sua carreira como arremessador canhoto do mais alto nível. do beisebol profissional em todo o mundo.

Os Dodgers começaram uma série contra os Marlins. Por enquanto, alguns usuários das redes sociais expressaram sua total rejeição a Julio Csar Uras e até apareceram no estádio dos Marlins, LoanDepot Park, usando bonés dos Dodgers nos quais rotularam o arremessador mexicano como um “abusador”. Eles também modificaram as icônicas letras “LA” no boné desta franquia com a frase “As mulheres de LA não devem ser tocadas”.

Antes dos jogos de terça-feira em ambos os Ligas Nacionais e Americanas, os Dodgers tinham uma vantagem substancial de 14 jogos sobre o Arizona Diamondbacks, seu perseguidor mais próximo na batalha pelo título da Divisão Oeste da Liga Nacional. Eles estão apenas seguindo o Atlanta Bravescom recorde de 84-52, entre os melhores registros da Liga Nacional nesta temporada.

Nesta temporada, Julio Uras tem um recorde de 11-8 com uma alta média de corridas ganhas (ERA) de 4,60, junto com 117 eliminações e 24 caminhadas em 117,1 entradas lançadas no monte.