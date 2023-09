ACABOU DE SAIR nova lista de quem pode receber ANTENA digital de GRAÇA

O governo brasileiro lançou uma iniciativa que oferece kits de antena digital gratuitamente aos brasileiros de baixa renda. No entanto, é importante observar alguns pontos antes de fazer a solicitação. Em primeiro lugar, é necessário atender aos critérios estabelecidos. Além disso, nem todas as cidades brasileiras estão aptas a fazer a solicitação.

A substituição da parabólica pela antena digital ocorre por diversos motivos. Existem vantagens significativas na troca, principalmente em relação à qualidade da imagem transmitida. É relevante destacar que esse equipamento utiliza a tecnologia da internet 5G, o que garante uma programação sem interferências.

Como funciona a antena digital

A antena digital representa um dispositivo crucial na captação do sinal de TV emitido por uma estação de televisão. Este sinal é formado por ondas eletromagnéticas, que constituem uma forma de energia se propagando pelo espaço. A antena digital é concebida com o propósito de receber essas ondas e convertê-las em um sinal elétrico.

Este sinal elétrico é, então, transmitido para um aparelho de televisão, que processa o sinal decodificando-o e o transformando em imagens e sons. A qualidade da imagem e do áudio é diretamente influenciada pela força do sinal recebido pela antena digital.

Existem antenas internas e externas. As internas são mais simples de instalar, embora não capturem o sinal de televisão tão eficazmente quanto as externas. Por outro lado, as antenas externas são mais desafiadoras de instalar, mas têm uma capacidade superior de captação de sinal, permitindo receber o sinal de televisão a partir de distâncias maiores.

A antena digital desempenha um papel fundamental na recepção de televisão digital, possibilitando aos espectadores desfrutarem de imagens e sons de elevada qualidade, com menor probabilidade de interferências.

Motivos para garantir o kit antena digital

Antes de tudo, é fundamental aprofundar a explicação sobre a razão pela qual a troca pela antena digital é necessária.



Os brasileiros que optarem por essa mudança experimentarão uma significativa melhoria na qualidade da transmissão de imagem e som da televisão. Além disso, terão acesso a uma ampla gama de programação local, expandindo as opções disponíveis para a família. Entretanto, a necessidade de substituir a parabólica surge por outro motivo importante.

Com a implementação da tecnologia 5G no país, as residências que ainda utilizam parabólicas enfrentam um grande problema: a interferência de sinais. Isso ocorre devido ao fato de que a tecnologia da quinta geração utiliza a mesma faixa de frequência que as parabólicas. Na verdade, ambas podem se atrapalhar mutuamente, tornando a troca uma medida necessária.

É importante destacar que nem todos os brasileiros podem realizar essa troca. Atualmente, o programa está disponível apenas em cidades com mais de 100 mil habitantes e suas regiões adjacentes. A expectativa é que até 2026 todos os municípios do Brasil tenham acesso à nova tecnologia. Para receber a antena digital de forma gratuita, é crucial atender aos critérios estabelecidos pelo Siga Antenado, o programa que oferece o kit.

Quais são os critérios de elegibilidade do Siga Antenado

Para receber a antena digital gratuitamente, é necessário atender aos seguintes critérios estabelecidos pelo Siga Antenado, o programa que oferece o kit:

Manter o cadastro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

Residir em uma das cidades contempladas pelo programa Siga Antenado.

Como solicitar a troca?

Se você atende a todos os critérios necessários, pode solicitar a troca pelo kit de antena digital através do site do Siga Antenado. O programa oferece a instalação do kit de forma gratuita, com a visita de um técnico no horário previamente agendado.

A página do Siga Antenado também oferece a possibilidade de consultar se a troca está liberada para o seu CPF ou NIS (Número de Inscrição Social). Além disso, oferece informações sobre as cidades que já utilizam o sinal digital. Para agendar a troca e acessar todos os serviços do site oficial.

Por fim, é importante mencionar que o descarte da antena parabólica fica a cargo do brasileiro. Conforme o site da entidade, é recomendável destinar o item à reciclagem.