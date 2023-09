ACABOU WhatsApp? Veja se uso do app será EXTINTO para SEMPRE

O WhatsApp é o aplicativo favorito dos brasileiros para troca de mensagens. É conveniente, ágil e cativante, sendo amplamente adotado por pessoas de todas as faixas etárias. Hoje em dia, o mensageiro desempenha um papel importante em diversas áreas, até mesmo no ambiente profissional, com uma plataforma exclusiva oferecida pela própria empresa.

No entanto, para muitos brasileiros, a notícia que está por vir sobre o WhatsApp é desanimadora. Abaixo, você pode verificar quais dispositivos perderão o suporte para o famoso aplicativo. Assim, é importante tomar medidas imediatas para garantir que você não fique sem a funcionalidade de mensagens.

Quais aparelhos ficarão sem o WhatsApp?

Os seguintes dispositivos estão na lista de aparelhos que não poderão mais utilizar o WhatsApp. A partir do mês de outubro, o suporte será encerrado para os modelos mais antigos de celulares e tablets que executam o sistema Android 4.1 ou versões ainda mais antigas. Portanto, é hora de considerar a aquisição de um dispositivo mais recente e atualizado.

Os celulares afetados são os seguintes:

Samsung Galaxy Note 2. Samsung Galaxy S2. Galaxy Nexus. Galaxy Tab 10.1. Nexus 7. HTC One. Desire HD. Motorola Xoom. Droid Rairz. LG Optimus 2X. Optimus G Pro. Sony Xperia Z. Xperia S2. Xperia Arc 3.

Essa mudança afetará não apenas aqueles que têm dispositivos Android com versões abaixo de 5.0, mas também usuários com iOS anterior à versão 12 e KaiOS anterior à versão 2.5.0. Portanto, é importante ficar atento à data de 24 de outubro.

Essa decisão pode causar preocupação para alguns usuários que dependem do aplicativo. Isso se dará especialmente aqueles com recursos financeiros limitados para comprar novos dispositivos tecnológicos.

Curiosidades sobre o WhatsApp



Aqui estão algumas curiosidades interessantes sobre o WhatsApp que talvez você não saiba:

O aplicativo foi lançado em 2009;

Inicialmente, tinha um foco mais pessoal e limitado;

Foi criado por Jan Koum e Brian Acton com o objetivo de aumentar a segurança e a privacidade nas redes sociais da internet;

Em 2014, foi adquirido pelo proprietário do Facebook por bilhões de dólares;

É usado atualmente em 180 países ao redor do mundo;

Possui 2 bilhões de usuários ativos mensais;

O Brasil é o segundo país com mais usuários, atrás apenas da Índia;

Também se usa para compartilhar informações e notícias de países onde o aplicativo tem censura.

Se você ainda não possui o WhatsApp ou está usando um dispositivo novo, você pode baixar o aplicativo na loja de aplicativos apropriada para o seu sistema operacional:

Além disso, o aplicativo oferece uma plataforma exclusiva para profissionais em seus processos de negócios, chamada WhatsApp Business. Você pode baixá-la nos seguintes links:

Embora as notícias não sejam tão animadoras, você tem pelo menos um mês para se planejar e considerar a substituição dos dispositivos afetados.

Personalizações clássicas para os aparelhos que permanecerem ativos

FixedSys

A fonte se caracteriza por um espaçamento maior entre as letras. Para utilizá-la, basta digitar o acento grave três vezes, no início e fim de cada frase. Exemplo: ‘ ´´´ olá, tudo bem? ´´´’. Vale destacar que essa personalização funciona na versão web e no app.

Negrito

Deixar o texto em negrito já é um velho conhecido de algumas pessoas. Mesmo assim, vale lembrar como fazê-lo no Whatsapp. Basta digitar um asterisco antes e depois da mensagem. Exemplo: ‘ * prestem atenção no aviso* ’.

Itálico

Também é possível deixar a fonte do WhatsApp em itálico, quando a letra fica curvada. Este truque também é conhecido por algumas pessoas. Afinal, é fácil de usá-lo. Basta digitar o underline, aquele traço que fica na altura da linha, antes e depois da mensagem. Exemplo: ‘_ comparecer ao endereço neste horário _ ‘.