ACAFE abre inscrições para o Vestibular de Medicina de Verão 2024

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) está com inscrições abertas para o Vestibular de Verão 2024 para o curso de Medicina. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 2 de outubro (horário de Brasília).

Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 500 vagas para os cursos de Medicina das instituições de ensino superior que compõem o Sistema ACAFE. Esse processo seletivo é um dos principais do Estado de Santa Catarina para o curso de Medicina.

Confira a seguir como participar do Vestibular de Verão 2024 e mais informações sobre o processo seletivo.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital do Vestibular de Verão de Medicina 2024, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os candidatos deverão acessar o site do ACAFE e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do inscrição, os estudantes deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato. É preciso indicar para qual instituição deseja se inscrever, atentando-se ao campus.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 3 de outubro. Ainda de acordo com o edita, o valor da taxa é de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). Não há a possibilidade de solicitar a isenção.



Após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, não será aceito pedido de

mudança de opção de curso, turno de estudos, instituição, cidade para realização

da prova ou opção de língua estrangeira.

Provas do Vestibular de Verão

Para fins de classificação dos inscritos, a ACAFE realizará a aplicação de provas de forma presencial. De acordo com o cronograma, as provas serão aplicadas no dia 19 de novembro, com duração de cinco horas.

Os locais de prova serão nos municípios de Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Grande Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Porto União e Rio do Sul. O cronograma indica ainda que a ACAFE deve liberar a consulta aos locais de prova a partir do dia 20 de outubro.

Conforme estabelecido no edital, todos os candidatos responderão a duas provas, sendo uma objetiva e outra discursiva, de redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva constará de 63 questões de múltipla escolha, com a seguinte distribuição:

Língua Portuguesa e Literatura: 14 questões;

Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês): 7 questões;

Matemática: 7 questões;

Física: 7 questões;

Química: 7 questões;

Biologia: 7 questões;

História: 7 questões;

Geografia: 7 questões.

De acordo com o edital, o início das provas será às 13h20min, com término às 18h20min (horário de Brasília). A ACAFE recomenda ainda que os candidatos cheguem aos locais de prova com 30 minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

Estão sendo ofertadas mais de 500 vagas para o ingresso de novos alunos no curso de Medicina no 1º semestre letivo de 2024 nas seguintes instituições:

FURB – Universidade Regional de Blumenau: 40 vagas;

UnC – Universidade do Contestado: 53 vagas;

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense: 50 vagas;

UNIDAVI – Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí: 36 vagas;

UNIFEBE – Centro Universitário de Brusque: 60 vagas;

UNIPLAC – Universidade do Planalto Catarinense: 50 vagas;

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí: 33 vagas;

UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville: 40 vagas;

UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó: 45 vagas;

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina: 30 vagas.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular de Verão de Medicina 2024 está previsto para o dia 7 de dezembro. Nesta data serão divulgadas também as orientações para as matrículas dos convocados.

Acesse o edital do Vestibular de Verão para mais detalhes.