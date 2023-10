ACAFE encerra período de inscrição para Vestibular de Medicina de Verão 2024

A Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) encerrará na próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular de Verão 2024 para o curso de Medicina. Os interessados terão até as 23h59 (horário de Brasília) para se inscrever.

Portanto, esses são os últimos dias de inscrição para o processo seletivo que oferta mais de 500 vagas para os cursos de Medicina das instituições de ensino superior (IES) que compõem o Sistema ACAFE.

O Vestibular do Sistema ACAFE é um dos principais do Estado de Santa Catarina para o curso de Medicina, contando com a participação de algumas das mais relevantes instituições de ensino superior do Estado.

Portanto, se você deseja cursar Medicina no próximo ano, confira a seguir como participar do Vestibular de Verão 2024.

Encerrando inscrições

De acordo com o edital do Vestibular de Verão de Medicina 2024, a ACAFE está recendo as inscrições exclusivamente via Internet. Nesse sentido, os interessados devem acessar o site da ACAFE dentro do prazo estabelecido e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Além de informar os dados pessoais e escolares, os candidatos deverão escolher uma opção de língua estrangeira para a prova e indicar para qual instituição de ensino superior deseja se inscrever, atentando-se ao campus. Ao todo, 10 IES estão participando dessa seleção.

Para participar do Vestibular de Medicina de Verão 2024, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais). O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 3 de outubro, de acordo com o cronograma.



Provas do Vestibular de Verão

A classificação dos inscritos neste vestibular será estabelecida a partir das notas obtidas pelos candidatos em prova aplicada pela ACAFE de forma presencial. A avaliação abarcará conteúdos do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 19 de novembro, com duração de cinco horas. O início das provas será às 13h20min, com término às 18h20min (horário de Brasília)

Conforme estabelecido no edital, todos os candidatos responderão a duas provas, sendo uma objetiva e outra discursiva, de redação em Língua Portuguesa.

A prova objetiva constará de 63 questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura (14), Língua Estrangeira – Espanhol ou Inglês (7), Matemática (7), Física (7), Química (7), Biologia (7), História (7) e Geografia (7).

Haverá locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas: Blumenau, Brusque, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Grande Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Porto União e Rio do Sul. O cronograma indica ainda que a ACAFE deve liberar a consulta aos locais de prova a partir do dia 20 de outubro.

A ACAFE recomenda ainda que os candidatos cheguem aos locais de prova com 30 minutos de antecedência. É obrigatório apresente no dia da prova documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

As oportunidades ofertadas neste vestibular visam o ingresso no curso de Medicina no 1º semestre letivo de 2024 nas seguintes instituições:

FURB – Universidade Regional de Blumenau: 40 vagas;

UnC – Universidade do Contestado: 53 vagas;

UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense: 50 vagas;

UNIDAVI – Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí: 36 vagas;

UNIFEBE – Centro Universitário de Brusque: 60 vagas;

UNIPLAC – Universidade do Planalto Catarinense: 50 vagas;

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí: 33 vagas;

UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville: 40 vagas;

UNOCHAPECÓ – Universidade Comunitária da Região de Chapecó: 45 vagas;

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina: 30 vagas.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular de Verão de Medicina 2024, com as listas de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 7 de dezembro.

Para mais informações, confira o edital na íntegra.

