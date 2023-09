Ação do Procon Penedo beneficia cerca de 275 pessoas durante mutirão de Renegociação Cidadã

Mediar a negociação justa de dívidas, para o consumidor e a empresa, é a missão principal do Procon Penedo, setor criado no governo Ronaldo Lopes/João Lucas que levou seus serviços para mais perto da população nesta sexta-feira, 15.

O atendimento disponível no imóvel onde também funciona o Protocolo Geral do Município, ao lado da Prefeitura de Penedo, foi levado para o Largo São Gonçalo, centro da cidade.

Diretores do Procon municipal e representantes do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e do Credi Amigo (Banco do Nordeste) orientaram consumidores sobre débitos, com assessoria de consulta de contabilidade também disponível.

De acordo com a Diretora Executiva do Procon Penedo, Rosiane dos Santos, cerca de 275 pessoas foram atendidas, com 73 consultas ao órgão municipal de proteção ao consumidor e 60 renegociações de débito realizadas junto às instituições financeiras.

“O trabalho superou as nossas expectativas e das agências bancárias também. Os gerentes dos bancos ficaram muito satisfeitos e já solicitaram uma próxima ação”, informa Rosiane sobre uma nova ação conjunta que será divulgada em seu devido tempo.

Ela também ressalta que a possibilidade de resolver dívidas com os bancos, com até 90% de desconto, pode ser feita até dezembro.

Venda de combustível

Além da parceria com as instituições, o Procon Penedo atuou em parceria com o Procon Alagoas durante esta semana, quando todos os postos de combustíveis e as respectivas lojas de conveniência foram visitados.

O resultado do trabalho conjunto gerou notificação em todos os postos e um auto de infração por venda de item fora de validade em um dos estabelecimentos fiscalizados. Sobre a venda dos combustíveis, o resultado da documentação apresentada pelas empresas terá sua análise concluída em até 30 dias.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte