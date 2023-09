Acusador de Danny Masterson expõe vídeo revoltante de Ashton Kutcher de seus dias punk

Ashton Kutcher e Mila Kunis estão na berlinda após a carta que escreveram para apoiar Dany Masterson, o estuprador condenado do ‘That 70s Show’, tanto Kutcher quanto Kunis se desculparam pela carta que escreveram, no entanto, uma das vítimas dobrou contra a exposição de Kutcher um vídeo antigo onde ele aparece como um cara assustador.

Chrissie Bixler, uma das vítimas de Danny Masterson, que também namorava com ele, levou o IG para postar um vídeo de quando Kutcher apresentava seu programa de pegadinhas e paródias Punk.

Ashton Kutcher e seu vídeo questionável

No vídeo, há um clipe do programa em que Ashton fala sobre Hillary Duff que na época tinha 17 anos. No clipe o apresentador fala sobre Duff, dizendo “Ela é uma das garotas que todos esperamos que ela complete 18 anos, junto com as Gêmeas Olsen‘.

Tanto Kutcher quanto Kunis receberam uma reação massiva pelo que alguns chamam de “o pior pedido de desculpas de todos os tempos”, depois de dizerem que apoiam e acreditam nas vítimas.

Houve também dois outros clipes que mostram como Ashton e Mila falam sobre a primeira vez que se beijaram no set, então Ashton tinha 19 anos e Mila tinha apenas 14. Ashton se lembra de como Masterson apostou US $ 10 com ele no ‘beijo francês’ Kunis.

Ao lado disso, há outro clipe onde Mila e Danny estão fazendo algumas promoções de programas e durante a entrevista, Danny afirma que ela era mais gostosa quando começou.

Apoio de Cristina Ricci

Chrissi Bixler também adicionou qual atriz Cristina Ricci escreveu sobre o caso. Embora ela não tenha escrito o nome de Danny diretamente, ela falou sobre como o ‘cara incrível’ também poderia ser um estuprador.

Cristina Ricci escreve: “Então, às vezes, pessoas que amamos e admiramos fazem coisas horríveis. Elas podem não fazer essas coisas conosco e nós apenas somos quem elas eram para nós, mas isso não significa que elas não fizeram coisas horríveis e desacreditar os abusados ​​é um crime.”

Ela adiciona, “Pessoas que conhecemos como “caras incríveis” podem ser predadores e abusadores. É difícil aceitar, mas temos que aceitar. Se dissermos que apoiamos as vítimas – mulheres, crianças, homens, rapazes – então devemos ser capazes de assumir esta posição.” Ao concluir com “Acredite nas vítimas. Não é fácil avançar. Não é fácil conseguir uma condenação.“