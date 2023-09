Adele espalha rumores de casamento novamente depois de chamar Rich Paul de ‘marido’

Reproduzir conteúdo de vídeo



TikTok / @adeleslittleloveee

Adele pode ser uma mulher casada de novo – pelo menos é o que a Internet pensa, mais uma vez, depois que ela deu ao namorado, Rico Paulouma promoção muito significativa no departamento de títulos.

A cantora estava fazendo seu show de residência em Las Vegas no sábado, e como de costume… ela estava por aí se divertindo com seu público, entrando e saindo de fileiras de assentos e entrevistando pessoas no local, no estilo Oprah. O que mais há de novo, certo?

No entanto, desta vez – um deslize parece ter acontecido com Adele… porque quando uma fã perguntou se ela poderia se casar com ela, Adele disse que já estava casada.

Confira – Adele recusa o pedido de casamento dessa mulher de uma forma hilariante… dizendo que ela é heterossexual, e não apenas isso, mas que seu “marido” estava no meio da multidão e provavelmente não iria gostar disso. Ela não disse o nome de Rich – mas ele é o único cara que ela está saindo.

Não está claro se Adele simplesmente falou mal aqui, ou se ela realmente disse “sim” ao famoso agente de basquete – que representa pessoas como Lebron James e toneladas de outras estrelas da NBA.

Sabemos que Adele falou com entusiasmo sobre Rich Paul desde que eles se conheceram, há alguns anos. Ela chegou ao ponto de dizer que ela é a o mais feliz que ela já esteve em um relacionamento com ele… então, é fácil vê-la andando pelo corredor com ele.

Esta está longe de ser a primeira vez que as pessoas especulam sobre como estão as coisas entre Rich e Adele. Já houve uma primeira onda de rumores de casamento que remontam a setembro passado … quando fãs com olhos de águia notaram um livro em sua casa com o título “The Pauls”.