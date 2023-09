Adivinhe em quem essa linda garota com tranças se transformou!

Antes de essa doce criança com tranças se transformar em cantora e dançarina, ela estava apenas soprando as velas de seu aniversário, trabalhando duro para realizar seus sonhos e crescendo em Louisville, Kentucky, com sua irmã mais nova.

Mais conhecida desde sua época com seu antigo grupo feminino e conjunto de dança, ela foi um dos seis membros a lançar músicas populares como “Buttons” e “Stickwitu”. Se você for até o IG dela, poderá absorver todas as armadilhas da sede dela! Mais recentemente, ela colocou um anel com um jogador de rugby escocês!