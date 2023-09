Adolescente de Massachusetts morre após fazer desafio viral de chips picantes

14 anos Harris Wolobah faleceu na sexta-feira em Worcester – e, segundo sua mãe, é resultado de complicações que sofreu após comer um chip Paqui na escola no início do dia.

Sua causa oficial de morte ainda está pendente, mas Harris estava tentando o “One Chip Challenge”, que já existe há alguns anos. Paqui anuncia seu chip com uma caveira em uma caixa em forma de caixão… que contém um chip de tortilla.

Há rótulos de advertência em todas as embalagens… incluindo um que diz que as crianças não devem comê-lo, nem as pessoas que tenham certos alérgenos ou que sejam sensíveis a alimentos picantes.