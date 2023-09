Adolescentes risonhos dirigem intencionalmente o carro contra o ciclista, matando-o

O motorista de 17 anos e seu passageiro estavam andando por uma rua de Las Vegas no dia 14 de agosto, chegando atrás de Andreas Probst enquanto ele andava de bicicleta na ciclovia.

O passageiro, que estava filmando com seu celular, começou a rir com o motorista enquanto eles planejavam atropelar Probst – um chefe de polícia aposentado da Califórnia. Você pode ouvi-los dizer: “Pronto?” e sim, bata na bunda dele.