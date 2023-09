Adrian Peterson faz estreia no Dancing with the Stars: como se saiu a lenda da NFL?

Fex-Vikings, Leões e running back de Washington Adriano Peterson fez sua estreia oficial como dança na televisão nacional. A estrela da NFL trabalhou arduamente nas últimas semanas, trabalhando em uma rotina de dança Salsa para a 32ª temporada do DWTS, que virou a cabeça dos juízes e de muitos espectadores que assistiam de casa.

Peterson e série regular Britt Stewart competiu no Dancing With the Stars contra celebridades como Jamie Lynn Spears (irmã de Britney), o cantor Jason Mraz, o influenciador Lele Pons, a estrela de reality shows Ariana Madix e os atores Mira Sorvino e Matt Walsh (que mais tarde foi eliminado).

Dançando ao som da música clássica de Usher Sim!, a dança de Peterson foi boa o suficiente para salvá-lo da eliminação e veremos mais do astro do futebol. Para tornar as coisas ainda mais especiais, seu pai Nelson Peterson estava presente e o aplaudiu de pé junto com a multidão do estúdio.

Rotina Dancing With the Stars de Adrian Peterson e Britt Stewart.TW/@officialdwts

Adrian Peterson se aposentou oficialmente da NFL?

Adrian Peterson é considerado por muitos o melhor running back de todos os tempos da NFL e, sem dúvida, um Hall da Fama garantido. Embora suas linhas telefônicas permaneçam abertas para uma última chance inesperada de obter mais representantes da NFL, ele buscou outras maneiras de se manter ocupado fora do futebol.

Seu último representante oficial da NFL foi em 2021 como Detroit Lion, mas ele participou de uma luta de boxe de celebridades em 2022 contra um ex-astro do futebol. Le’Veon Bell. A luta não deu certo para Peterson, que foi derrotado pelo ex-running back dos Steelers por nocaute técnico no 5º round.

Nelson Peterson, pai de Adrian, estava torcendo por ele durante sua dança.TW/@officialdwts

Adrian Peterson se junta à longa lista de jogadores da NFL como competidores do ‘DWTS’

Peterson se junta a uma longa lista de ex- Jogadores da NFL para testar seu ritmo na pista de dança para o público americano desfrutar. Muitos deles se saíram excepcionalmente bem em DWTS, criando alguma pressão adicional para ‘AP’. Os ex-jogadores que competiram no Dancing with the Stars incluem: