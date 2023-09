Afaplan OFERECE EMPREGOS em diversos setores

A Afaplan, empresa de Engenharia Civil que está presente em quatro países e é de origem portuguesa, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro de colaboradores. Isto é, antes de falar com mais ênfase sobre a empresa, veja quais são os cargos disponíveis:

Assistente de HSEQ – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos (Engenheiros e Técnicos) – Banco de talentos;

Engenheiro (a) O&M SOLAR – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) Ambiental – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Supervisor (a) de Obras – São Paulo – SP – Efetivo: Responsável pela fiscalização e gerenciamento das atividades durante implantação de usinas fotovoltaicas (Geração Distribuída). Analisar e comentar os Desenhos do Projeto Executivo (projetos elétricos). Acompanhar as reuniões em relação as atividades do projeto.

Mais sobre a Afaplan

Sobre a Afaplan, é interessante frisar que a empresa surgiu em 1985 e foi crescendo e expandindo ao longo destes 35 anos, constituindo-se hoje como um grupo de empresas com larga experiência de Gestão de Empreendimentos em várias culturas e ambientes.

Isto é, o que lhe permite integrar um know-how humano e tecnológico adaptado às melhores técnicas das artes da Gestão da Construção Civil, do CPM (Construction Project Management) ao EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management). Não à toa, hoje possui escritórios no Porto e Lisboa (Portugal), São Paulo e Mossoró (Brasil), Maputo (Moçambique) e Luanda (Angola).

Como se candidatar em uma das vagas da Afaplan?

Agora que a lista de vagas da Afaplan já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

