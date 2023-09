Na hora de pagar as suas contas ou comprar algo novo, você sabe dizer quando vale a pena usar o cartão de crédito? Ou fica com aquela dúvida se realmente o cartão pode trazer algum tipo de benefício?

Realmente, as compras no cartão de crédito podem se tornar um problemão se não mantivermos uma organização financeira eficiente. Pensando nisso, trouxemos alguns apontamentos que podem te ajudar a refletir sobre esse assunto. Acompanhe.

Afinal, quando vale a pena usar o cartão de crédito?

Existem algumas situações que podem fazer valer a pena o uso do cartão de crédito, mas, em outros casos, o hábito de passar o cartão pode ser negativo.

Ao construir critérios para avaliar se uma compra pode realmente ser passada no cartão, temos mais chances de manter a nossa vida financeira tranquila e organizada.

Vejamos, a seguir, alguns aspectos sobre esse assunto:

1. Usar o cartão para não perder o rendimento do dinheiro na conta

Vamos supor que você tem uma conta digital que oferece rendimentos diários para o valor que você guarda nela. Isso quer dizer que se você fizer uma conta no débito, automaticamente estará deixando de receber tal rendimento.

Nesses casos, usar o cartão de crédito pode até ser interessante, pois você estaria usando não porque não tem dinheiro, mas porque prefere manter o seu rendimento diário.



2. Usar o cartão quando receberá o valor para pagar logo depois

Em alguns casos específicos, podemos nos ver diante de uma emergência doméstica e nem sempre teremos o dinheiro disponível na nossa conta. É o caso de precisar comprar leite, mas o pagamento ainda não ter caído.

Nessas situações, é interessante usar o cartão de crédito para suprir a necessidade do momento, mas sempre com a ciência de pagar com o dinheiro que será recebido depois, ou seja, sem gastar o pagamento antes de reservar o valor do cartão.

3. Na hora de colocar contas mensais no cartão e evitar atrasos

Se você é do tipo que tem dificuldade para manter os boletos em dia, e acaba se esquecendo de pagar algumas contas, como a mensalidade da faculdade, por exemplo, colocar tais pagamentos na recorrência do cartão de crédito pode ajudar.

Entretanto, não se esqueça de pagar a fatura depois disso, senão, o problema de esquecer uma continha se transformará em uma conta imensa com juros de cartão!

4. Cuidado com as compras acima do que pode ser pago

Para saber quando vale a pena usar o cartão de crédito, devemos ter em mente se aquela compra irá prejudicar o orçamento do mês seguinte.

Não devemos fazer compras que ultrapassem o nosso orçamento e ou que tornem os ganhos mensais extremamente apertados.

Se estamos usando o cartão porque não temos dinheiro e nem sabemos quando vamos ter, existem grandes chances de essa determinada compra se transformar em uma dívida.

Portanto, pense bem antes de comprar no cartão, especialmente compras maiores, a fim de proteger a sua vida financeira e, consequentemente, manter o seu sossego.