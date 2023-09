AFT estará no Concurso Nacional Unificado

Você já ouviu falar do Concurso Nacional Unificado? Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) que visa centralizar os concursos públicos federais em um único certame, com provas aplicadas em cerca de 180 cidades do país.

Uma das carreiras que fará parte desse concurso é a de Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em resumo, o concurso AFT tem a autorização com 900 vagas para provimento em 2024, com salário inicial de R$ 22.921,71. Quer saber mais sobre essa oportunidade? Então, continue lendo este artigo.

O que faz um Auditor-Fiscal do Trabalho?

O Auditor-Fiscal do Trabalho é o servidor público responsável por fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde no trabalho nas empresas e instituições públicas e privadas. Sendo assim, entre as suas atribuições estão:

Verificar se os trabalhadores estão registrados e recebendo os direitos previstos em lei, como salário mínimo, férias, 13º salário, FGTS, entre outros;

Combater o trabalho infantil , o trabalho escravo e outras formas de exploração e

discriminação no trabalho;

Orientar empregadores e trabalhadores sobre as normas trabalhistas e previdenciárias;

Aplicar multas e sanções administrativas em caso de irregularidades;

Por fim, participar de ações integradas com outros órgãos públicos, como Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Receita Federal, entre outros.

Quais são os requisitos para ingressar na carreira?

Portanto, para concorrer a uma das vagas do concurso AFT, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir diploma de bacharel em direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.



Como será o Concurso Nacional Unificado:

O Concurso Nacional Unificado será realizado em 2024, com provas previstas para fevereiro. Assim, a previsão é que a publicação do edital pode acontecer até dezembro de 2023. Sendo assim, o concurso terá as seguintes características:

Será composto por uma prova objetiva de múltipla escolha, com questões de conhecimentos gerais e específicos;

A prova objetiva terá peso diferente para cada órgão participante, de acordo com os critérios definidos por cada um;

A prova objetiva será aplicada em cerca de 180 cidades do país, abrangendo todas as unidades da federação;

Além disso, os candidatos poderão se inscrever para mais de um órgão, desde que não haja coincidência no horário das provas;

Os candidatos poderão escolher a cidade onde desejam realizar a prova, independentemente do órgão ou da vaga pretendida;

Ainda, os candidatos aprovados na prova objetiva poderão ser convocados para outras etapas do concurso, como prova discursiva, prova oral, prova prática ou prova de títulos, de acordo com o órgão e o cargo escolhidos;

Os candidatos aprovados em todas as etapas do concurso serão classificados por órgão, cargo e localidade de lotação, respeitando as vagas disponíveis e as cotas para pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas indígenas e pessoas transexuais.

O que esperar da banca organizadora?

A banca organizadora do Concurso Nacional Unificado ainda não foi definida. No entanto, é provável que seja uma instituição de renome e experiência na realização de concursos públicos federais, como a Fundação Carlos Chagas (FCC), a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Assim como, pode ser o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Para se preparar para as provas da banca organizadora, é importante conhecer o perfil e as características da banca que vai aplicar as provas do concurso que você deseja prestar. Desse modo, algumas das características que podem variar entre as bancas são:

O formato das questões, que podem ser de múltipla escolha, certo ou errado, ou misto;

O grau de dificuldade das questões, que podem ser mais fáceis ou mais difíceis dependendo do nível de detalhamento e profundidade exigidos;

O estilo de cobrança dos conteúdos, que podem ser mais objetivos ou mais interpretativos, dependendo da forma com a elaboração das questões;

O tipo de abordagem das questões discursivas e orais, que podem ser mais teóricas ou mais práticas, dependendo do tema proposto;

Os critérios de correção e pontuação, que podem ser mais rigorosos ou mais flexíveis dependendo da forma que a avaliação das respostas funciona.

O concurso AFT é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar na carreira de Auditor-Fiscal do Trabalho. Aliás, um de melhor prestígio e melhor remuneração do serviço público federal.

Sendo assim, o concurso fará parte do Concurso Nacional Unificado, uma iniciativa inovadora que visa centralizar os concursos públicos federais em um único certame.