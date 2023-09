Agência não irá aderir ao CNU; entenda

O Concurso ANVISA é um dos mais aguardados pelos concurseiros que desejam ingressar na carreira pública. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um comunicado informando que não irá aderir ao Concurso Nacional Unificado (CNU). Essa decisão trouxe algumas repercussões e é importante entender os motivos por trás disso.

O que é o Concurso Nacional Unificado?

O Concurso Nacional Unificado foi uma iniciativa do Governo Federal que visava unificar os processos seletivos para diversos órgãos e instituições. A ideia era facilitar o acesso dos candidatos e otimizar os recursos públicos, evitando a repetição de etapas em concursos distintos. No entanto, nem todas as entidades aderiram a essa proposta.

A posição da ANVISA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu não aderir ao CNU, mesmo com a autorização para a realização de um novo concurso já em andamento. Segundo a ANVISA, a adesão ao concurso unificado implicaria em um replanejamento de todo o processo seletivo, o que poderia atrasar a seleção já autorizada.

A ANVISA ressaltou também a necessidade de reforçar seu quadro de servidores diante do contexto de defasagem de pessoal. Apesar da não adesão ao CNU, a Agência afirmou que poderá participar de futuras iniciativas de concursos unificados.

O concurso ANVISA

O concurso ANVISA é muito aguardado por aqueles que desejam atuar na área de vigilância sanitária.

Serão oferecidas 50 vagas para o cargo de Especialista em Vigilância Sanitária, que exige formação de nível superior. A remuneração inicial prevista é de R$ 15.058,12. Os candidatos interessados devem estar atentos às atualizações e orientações divulgadas pela ANVISA.



Outros concursos na área de saúde

Enquanto aguardam o concurso ANVISA, os concurseiros interessados na área de saúde podem aproveitar outras oportunidades disponíveis. Há diversos concursos abertos e previstos em órgãos como a Receita Federal, Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Expectativa para o Concurso ANVISA

A expectativa é que o edital do concurso da Anvisa seja publicado até o dia 15 de janeiro de 2024. Caso a publicação não ocorra dentro do prazo estabelecido, a portaria autorizativa perderá seus efeitos e o atesto de disponibilidade orçamentária será cancelado.

Após a publicação do edital, as provas deverão ser realizadas em até dois meses. Portanto, é provável que as avaliações do concurso Anvisa sejam realizadas até março de 2024. No entanto, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos já manifestou o desejo de que todos os editais autorizados sejam publicados ainda este ano.

Concursos Anteriores da Anvisa

A Anvisa já realizou concursos públicos anteriormente. O último concurso foi realizado em 2016, oferecendo 78 vagas para o cargo de técnico administrativo, de nível médio. As provas foram organizadas pelo Cebraspe e incluíram questões de conhecimentos básicos e específicos.

Antes disso, em 2013, a Anvisa selecionou servidores para todas as carreiras da autarquia, incluindo cargos de níveis médio e superior. Foram oferecidas 314 oportunidades e as provas foram organizadas pelo Cebraspe. As disciplinas cobradas foram diversas, variando de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada cargo.

O concurso da Anvisa é aguardado com grande expectativa pelos interessados em ingressar na carreira pública. Com a comissão já trabalhando na escolha da banca organizadora e na definição das áreas e lotação, espera-se que o processo seletivo seja conduzido de forma transparente e eficiente. A publicação do edital nos próximos meses será um marco importante para os candidatos interessados em participar dessa oportunidade de emprego. Fique atento às atualizações e prepare-se adequadamente para o concurso Anvisa.