Agências de todo os país promovem atendimentos neste fim de semana; veja serviços disponibilizados e como participar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promove um mega mutirão de atendimento neste fim de semana. As agências de todo o país realizarão diversos serviços para reduzir a fila de requerimentos de benefícios à espera de análise. Leia este artigo para saber quais serviços estão disponíveis e como participar.

O que é o Mega Mutirão do INSS?

Este mega mutirão é uma ação do INSS para acelerar o processo de análise de benefícios pendentes. Durante este fim de semana, as agências de todo o Brasil irão abrir para antecipar agendamentos e avaliações sociais e perícias médicas.

Os cidadãos que estão aguardando a análise de seus requerimentos de benefícios podem participar do mutirão. Isso inclui os benefícios de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, além de salário-maternidade, pensões e aposentadoria.

Como Participar?

Existem três formas de participar do mutirão:

O INSS liga para quem está na fila de espera por análise. O Instituto abre agenda no final de semana para atendimento. O cidadão liga para a Central 135 para antecipar o atendimento ou faz o agendamento pelo aplicativo ou site Meu INSS

Onde ocorrerão os mutirões?

Os mutirões ocorrerão em várias regiões do Brasil, incluindo:



Você também pode gostar:

Rio de Janeiro, com atendimentos na Baixada e Zona Norte.

Amazonas, com atendimentos na agência de Codajás.

Goiás, com atendimentos exclusivos de perícias na agência do município de Jataí.

Minas Gerais, com mutirão apenas para perícias na agência de Divinópolis.

Pará, com ação na Agência Altamira.

Paraná, em Maringá, com avaliações sociais para 77 segurados.

Rio Grande do Sul, com perícias médicas na unidade de Vacaria.

Rondônia, em Porto Velho, com 150 avaliações sociais e perícias médicas.

São Paulo, com 77 vagas de avaliação social nas agências São Paulo-Lapa, na capital, e em Presidente Prudente.

Atendimentos no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, os atendimentos ocorrerão na Baixada Fluminense e na Zona Norte.

Na Baixada Fluminense, a ação acontecerá apenas no sábado, na unidade Nova Iguaçu, exclusivamente para a realização de exames periciais. Estarão disponíveis quatro peritos médicos federais para realizar cerca de 80 atendimentos.

Na Zona Norte, a agência da Avenida Brasil realizará 300 atendimentos nos dois dias, com 15 assistentes sociais e sem perícias.

Mutirão no Nordeste

O Maranhão é o estado do Nordeste com o maior número de vagas ofertadas para exames periciais. São 1.020 agendamentos para perícias de auxílio por incapacidade e de BPC para pessoa com deficiência.

Outras cidades no Nordeste que terão mutirões incluem Sobral (CE), Aracaju (SE), Maceió (AL), Vitória de Santo Antão (PE) e Palmares (PE).

Para agendar o atendimento, o cidadão deve ligar para a Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Também é possível fazer o agendamento pelo aplicativo ou site Meu INSS.

Os mutirões têm permitido que segurados, com todas as etapas do processo concluídas, já saiam com o resultado do pedido. Isso tem ajudado a reduzir o tempo de espera daqueles que aguardam a conclusão da análise de seu benefício.

Benefícios do agendamento no mutirão do INSS

O agendamento no mutirão do INSS permite que o cidadão possa ser atendido sem precisar enfrentar longas filas de espera. Além disso, o atendimento no mutirão é uma excelente oportunidade para quem precisa resolver pendências com o INSS.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC é um benefício que garante uma remuneração mensal de um salário mínimo para quem está em situação de vulnerabilidade social. Durante os mutirões, somente a pessoa com deficiência está contemplada para análise deste benefício.

Ações Adicionais

Além dos agendamentos de análises e perícias, o INSS também vai disponibilizar servidores para tratar requerimentos administrativos de aposentadorias, pensões e salário-maternidade. Para as análises administrativas é preciso agendar o serviço chamado “atendimento simplificado” pelo Meu INSS ou Central 135.

O mega mutirão do INSS é uma excelente oportunidade para aqueles que estão na fila de espera para a análise de seus benefícios. Lembre-se de agendar seu atendimento e aproveitar esta chance de acelerar o processo de obtenção de seu benefício.