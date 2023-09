Agências do INSS irão abrir no feriado de 7 de setembro? Confira

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ficarão fechadas nesta quinta-feira (7 de setembro), por conta do feriado nacional do Dia da Independência. Além disso, a Central Telefônica 135 também não estará funcionando para atendimento humano nesta mesma data. No entanto, é possível ter acesso aos serviços automatizados, através das opções do menu inicial na URA (Unidade de Resposta Audível).

Apesar do fechamento das agências, os segurados do instituto conseguem acessar mais de 100 serviços de maneira totalmente digital através do aplicativo Meu INSS, ou pelo site através deste link. É importante destacar que esses serviços podem ser acessados a qualquer momento pelo Meu INSS.

Sendo assim, através do Meu INSS, os segurados conseguem requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Além disso, também é possível tirar dúvidas com a assistente virtual Helô.

Valores retroativos do INSS

É muito comum que os segurados do INSS entrem na Justiça para a concessão ou revisão de algum benefício. Sendo assim, caso ganhe esse processo, o segurado adquire o direito a receber pagamentos retroativos.

Os pagamentos retroativos do INSS são referentes à diferença de valores que não foram pagos nos últimos cinco anos, antes do processo na Justiça. Em outras palavras, esses valores são a diferença entre o dinheiro que o segurado deveria estar recebendo, mas não estava por alguma razão.

Dessa forma, os pagamentos retroativos do INSS são feitos em até dois meses após a liberação pelo juiz, nos casos que somam até 60 salários mínimos (R$ 79.200). Já nos casos em que os valores retroativos somarem mais de 60 salários mínimos, o pagamento será feito apenas uma vez no ano.

Se a ordem de pagamento do juiz, na ação contra o INSS, foi dada até outubro de 2023, os valores serão recebidos pelo segurado até o final deste ano. No entanto, caso a ordem de pagamento seja expedida após outubro, os pagamentos serão feitos apenas no ano que vem.



Você também pode gostar:

Além disso, é possível realizar uma consulta dos valores retroativos do INSS, checando se possuem direito a esses pagamentos e quando irão recebê-los. Essa consulta pode ser feita pela internet, através da página do Tribunal Regional Federal neste link.

Fila de pedidos

O INSS está com uma grande fila de espera para análise de pedidos de benefícios. Sendo assim, com intuito de divulgar dados sobre essa fila, o Ministério da Previdência criou o Portal da Transparência Previdenciária, no entanto, a fila real pode ser muito maior do que a divulgada pela pasta.

A fila de pedidos de benefícios do INSS está em cerca de 2,3 milhões de segurados, enquanto o Portal da Transparência Previdenciária apresenta um número bem menor, de 1,8 milhão de pessoas.

De acordo com o portal do Ministério da Previdência, existem 1.197.750 processos na espera de uma análise administrativa para concessão de benefícios, enquanto outros 596.699 pedidos aguardam uma perícia médica.

Por outro lado, dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram um número muito maior de segurados à espera de uma perícia médica do INSS, totalizando 1.076.172 pessoas. Com isso, ao somar os processos que aguardam uma análise administrativa com os que precisam de uma perícia médica, a fila do instituto totaliza 2.273.922 pessoas.