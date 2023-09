Agentes da TSA flagrados pela câmera roubando dinheiro de malas no aeroporto de Miami

Os suspeitos de dedos pegajosos, Labarrius Williams dar Josué González estavam de plantão examinando as malas que estavam sendo escaneadas no Aeroporto Internacional de Miami no final de junho e início de julho.

Em ambas as ocasiões, os agentes da Administração de Segurança dos Transportes trabalharam em conjunto para arrebatar dinheiro de bagagens de mão escondidas em latas de lixo em uma esteira rolante, de acordo com um depoimento da polícia.

Confira as imagens de vigilância… Williams e Gonzalez estão no carrossel, usando-o para saquear dinheiro de um fluxo constante de pertences pessoais de outras pessoas. Você pode ver os homens enfiando as mãos nas sacolas e enfiando as notas nos bolsos.