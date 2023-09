AGES, UP, da UNIFACS e UniFG encerram inscrições para Vestibular Unificado de Medicina

O Vestibular Unificado de Medicina é uma iniciativa conjunta da Faculdade AGES de Medicina e as reitorias da Universidade Potiguar, da Universidade Salvador (UNIFACS) e do Centro Universitário UniFG para oferecer vagas para o curso de Medicina.

Mas, fique atento: as inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina 2024 terminam neste domingo, dia 17 de setembro.

Assim, para te ajudar a fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular Unificado de Medicina 2024. Confira!

Vestibular Unificado de Medicina 2024: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular Unificado de Medicina 2024, estão sendo oferecidas 553 vagas para o curso de graduação em Medicina. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

AGES: 45 vagas para a unidade de Irecê e 62 vagas para a unidade de Jacobina;

UP: 154 vagas para a unidade de Salgado Filho;

UNIFACS: 216 vagas para a unidade de Professor Barros;

UniFG: 36 vagas para unidade de Brumado e 40 vagas para unidade de Guanambi.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: inscrições terminam neste domingo (17)

Após a prorrogação do prazo original, a Fundação Vunesp, responsável pela organização do processos seletivo, anunciou que o período de inscrições para o Vestibular Unificado de Medicina da AGES, UP, UNIFACS UniFG acaba às 23h59 deste domingo, dia 17 de setembro.



As inscrições deverão ser feitas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário online disponível no site da Fundação Vunesp ou no site da universidade de interesse.

Conforme presente no edital do Vestibular Unificado, os candidatos deverão indicar uma instituição e campus de 1ª opção. Também será possível indicar outra instituição participante do processo seletivo como 2ª e 3ª opções.

Além disso, todos os participantes deverão indicar uma cidade para a realização as provas. As opções são: Irecê (BA), Jacobina (BA), Natal (RN), Salvador (BA), Brumado (BA) e Guanambi (BA).

Acesse o edital do Vestibular Unificado de Medicina 2024 para consultar mais informações.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição para participar do processo seletivo. O valor é de R$ 400,00 e a taxa poderá ser efetuado por meio do boleto bancário gerado no momento da inscrição.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: etapas

O Vestibular Unificado de Medicina 2024 será composto por duas fases.

A primeira fase (Etapa I) é opcional e possui o objetivo de avaliar a afinidade dos candidatos com os valores da universidade e do curso de Medicina.

A segunda fase (Etapa II) é eliminatória e obrigatória para todos os candidatos. Ela irá consistir em uma prova presencial aplicada no dia 08 de outubro, das 13h às 18h.

A prova será dividida em duas partes, sendo uma composta por questões discursivas e por questões de múltipla escolha sobre temas estudados ao longo do ensino médio. Estarão presentes na prova: Biologia, Química, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Matemática. Além disso, os participantes também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto.

É importante destacar também que os candidatos também poderão utilizar a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, contribuir para a nota final. Serão aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2021 e 2022.

Vestibular Unificado de Medicina 2024: divulgação do gabarito e resultado

O gabarito da prova II (objetiva) da Etapa II será divulgado no dia 09 de outubro, enquanto o resultado preliminar das notas obtidas na Etapa I do Vestibular será liberado no dia 11 de outubro.

Por fim, o resultado final do Vestibular Unificado de Medicina 2024 será divulgado no dia 06 de novembro.